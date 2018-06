​DRNA y Municipio de Fajardo limpian sargazo en Las Croabas

FAJARDO – El personal regional, técnico y especializado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) llegó hasta Las Croabas, en Fajardo, para limpiar el sargazo que hasta esa zona ha llegado, informó la secretaria de esa agencia, la licenciada Tania Vázquez Rivera.

La comunidad también se unió a las labores de limpieza en el sector costero”.

Los trabajos, que también incluyeron al personal del Municipio de Fajardo y la comunidad, se extendieron a lo largo de la bahía del sector que recibe a decenas de cientos de personas en este verano. El DRNA anticipó hace unas semanas la alta posibilidad de arribo de sargazo a las costa de la Isla, pues estudios de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y la Universidad de South Florida así lo han pronosticado.

“Aunque es catalogado como un evento natural, el sargazo altera la estética de las costas y en su etapa de descomposición provoca olores objetables. En colaboración con el Municipio de Fajardo y la comunidad, hemos comenzado la limpieza de la zona donde ha llegado una cantidad razonable de este material. Nuestro personal regional ha logrado remover gran parte y continuamos buscando alternativas para sacar lo más que podamos, aunque por la cantidad y espesor no es tan sencillo; aún así seguimos trabajando con ayuda del Municipio y su alcalde, Aníbal Meléndez”, comentó la jefa de Recursos Naturales.

“Como saben, el sargazo continuará llegando a nuestras costas, por lo que es importante que la ciudadanía lo sepa y conozca qué hacer. No solo llega a Puerto Rico, sino a otras islas del Caribe y no hay de qué preocuparse, ya que es un procedimiento normal de la naturaleza. Nuestra exhortación es que si los bañistas ven una playa llena de sargazo, traten de acudir a otra; igualmente, los nautas deben evitar las concentraciones del material para que su embarcación no se enrede”, agregó la funcionaria.

La también presidenta de la Junta de Calidad Ambiental recordó a los municipios que la limpieza del material conlleva un protocolo, por lo que sugirió a los ayuntamientos a comunicarse con las oficinas regionales del DRNA. “Es importante destacar que la maquinaria pesada no es apta para playas con reportes de nidos de tortugas marinas; le recordamos que estamos en la temporada alta de anidaje de estas especies. Asimismo, muchas veces se necesita el endoso del Cuerpo de Ingenieros para remover el material”, subrayó sobre el particular.

Sobre el sargazo

Un estudio del Marine Pollution Bulletin establece que el sargazo pelágico está compuesto por dos especies de algas pardas: Sargassum natans y Sargassum fluitans. Estas algas pardas poseen estructuras que le permiten flotar y ser transportadas por las corrientes marinas, a diferencia de las que viven adheridas al suelo marino, por lo cual el sargazo se mueve a merced de las corrientes oceánicas.

En el Atlántico Norte grandes masas de estas algas se encuentran concentradas en el Mar de los Sargazos, que es una región del Océano Atlántico norte. Su extensión se ha estimado en cerca de dos millones de millas cuadradas, y a pesar de que la profundidad del espesor de las algas no supera los 50 centímetros, su biomasa se ha calculado en un valor entre los 4 y 11 millones de toneladas de peso húmedo.

La razón de que semejante masa de algas permanezca en esta región específica del Océano Atlántico es el rizo formado por las corrientes oceanográficas ascendentes del Golfo y del Atlántico Norte que corren hacia el este por arriba de los 40 grados de latitud norte y de la descendente de las Islas Canarias y la deriva Norecuatorial, que corre hacia el oeste por debajo de los 20 grados latitud norte.