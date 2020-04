17 preguntas más frecuentes sobre el COVID-19 contestadas por una viróloga

Dra. Loyda M. Meléndez

Catedrática de Virología

Departamento de Microbiología y Zoología Médica

Escuela de Medicina, Recinto de Ciencias Médicas

1.¿Por qué el COVID-19 es una enfermedad aguda? ¿Qué es una enfermedad aguda?

a. Una infección aguda es aquella en la que el virus entra en el cuerpo y después de un tiempo corto, el virus se va.

b. En el caso de COVID-19, el virus causante de esta enfermedad SARSCoV2 permanece en el cuerpo de 2-3 semanas.

2. ¿Qué pasa la primera semana de infección?

a. El virus entra en el cuerpo y a los 3 días ya está replicándose, aún cuando no hay síntomas. Este es el período de incubación- 5-7 días

b. Durante este período la persona puede contagiar a otras mediante gotitas de saliva que entran en las vías respiratorias de otras personas, o contaminando objetos que toca.

3. ¿Qué pasa la segunda semana de infección?

a. Comienzan los síntomas de dolor y picor de garganta, fiebre, escalofríos, falta de aire, o puede que la persona no tenga ningún síntoma.

4. ¿Puede la persona contagiar a otros durante la segunda semana de infección?

a. Si, puede contagiar a todos a su alrededor. Es aquí cuando la cantidad de virus llega a su más alto nivel.

5. ¿Qué pasa durante la tercera semana de infección?

a. El paciente comienza a producir anticuerpos específicos contra el virus que le permitan combatirlo y bajar el número de virus en su cuerpo.

b. Durante esta semana también la persona puede contagiar a otros.

6. ¿Qué pasa a partir de la tercera semana de infección?

a. 80% de los pacientes se recuperan y ya tienen títulos de anticuerpos que pueden ser detectados por las pruebas rápidas serológicas

b. Hay un 2% de los pacientes que no se recuperan por falta de aire.

7. ¿Cuáles son los pacientes que no se recuperan?

a. En su mayoría tienen otras condiciones que afectan su salud: respiratorias, cáncer y otros inmunosuprimidos como VIH, cardiovasculares, diabetes, renales, etc.

8. ¿Cómo sale el virus del cuerpo de una persona infectada?

a. El virus es uno respiratorio. No va a la sangre y no pasa a la placenta para infectar a un bebe.

b. El virus sale por las vías respiratorias a través de gotitas de saliva o micro partículas que pueden flotar por un tiempo en lugares cerrados.

9. ¿Qué pasa con esa saliva y micro partículas?

a. La saliva tiene millones de partículas virales que pueden caer en el aire hacia otra persona cercana o caer al suelo, o a las superficies que la persona que se toca la nariz y boca.

10. ¿Por qué tanto énfasis en lavarnos las manos por más tiempo?

a. Porque el lavado de manos con jabón disuelve el lípido que cubre el virus, y no deja que se pueda pegar a las células y causar una infección.

b. Este lavado de mano debe ser de 40-60 segundos y cubrir con jabón la superficie externa, interna, entre los dedos, las uñas, para que no quede una sola partícula de virus en las manos.

11. ¿Porqué mantener una distancia de 6 pies o más con los demás, incluyendo mis amigos?

a. Se han hecho estudios con marcadores fluorescentes que detectan que cuando una persona habla, las partículas de saliva salen de su boca y llegan hasta 3-5 pies al exterior.

b. También salen unas micro partículas que circulan por un tiempo en aire en ambientes cerrados con aire acondicionado, como las oficinas.

c. En ambiente exterior con brisa y sol las partículas se las lleva el viento y se secan con el sol y muere el virus.

12. ¿Por qué dejar los zapatos en la puerta y limpiar tanto la compra del supermercado?

a. Las partículas que caen al piso pueden vivir por 1-2 días y estas pueden ser atrapadas en la suela de los zapatos.

b. Con una preparación de botella de rociador de 3 cucharadas de cloro en un litro de agua puede descontaminar la suela de los zapatos y todas las superficies en 1 minuto.

c. Todos los detergentes destruyen el virus (jabón, cloro 1%, alcohol al 70%).

13. ¿Cuánto tiempo queda el virus en las superficies contaminadas?

a. Dónde más tiempo se queda el virus es en los metales, como las perillas de las puertas por 3 días.

b. En el cartón y plástico, por 2 días.

c. Si usa guantes y se contaminan debe botarlos o descontaminarlos en cloro diluído en agua.

14. ¿Cuáles son las pruebas rápidas y pruebas no rápidas como PCR?

a. Las pruebas rápidas son pruebas serológicas, o sea detectan anticuerpos en la sangre de las personas que están en la tercera semana de infección en adelante. Son negativas en la primera y segunda semana, aunque el paciente esté infectado.

b. Las pruebas no rápidas, como PCR, (polymerase chain reaction), una reacción de polimerasa en cadena son las que detectan pequeñas cantidades de RNA del virus desde el día 3 de infección hasta la segunda semana. Esta prueba requiere instrumentos sofisticados y personal especializado para llevarla a cabo, por lo que no es rápida.

c. Las pruebas rápidas las pueden llevar a cabo enfermeras y otro personal de salud además de los tecnólogos médicos, mientras que las no rápidas los laboratorios de referencia, Departamento de Salud, CDC, y algunas universidades.

15. ¿Cómo las personas que se recuperan pueden ayudar a los enfermos?

a. Las personas que se recuperan pueden hacerse pruebas serológicas y si sus anticuerpos son altos y no tiene el virus, pueden donar sangre a la Cruz Roja para que el suero se pueda utilizar para ayudar a enfermos más graves. Esto es una posibilidad que se está estudiando y se llama inmunización pasiva.

16. ¿Puedo hacer ejercicios durante el período de aislamiento?

a. Podemos hacer ejercicios en nuestra casa. El ejercicio es muy saludable para el cuerpo y la mente.

b. Podemos caminar o correr y mantener la distancia de 6 pies o más y debemos cubrirnos con una mascarilla.

17. ¿Por qué la cuarentena? ¿Hasta cuando vamos a seguir aislados?

a. La cuarentena es lo único que va a evitar que el virus se siga propagando de una persona a otra.

b. Este virus en uno muy fácil de transmitir. Personas que parecen ser saludables pueden estar infectadas con el virus y no saberlo y así infectar a otras personas. Hasta que no se desarrolle una medicina capaz de tratar o de prevenir el contagio del virus, la única manera segura de no contraer el virus es el estar aislado. Para minimizar la oportunidad de contagiarse, si tiene que salir, siga las instrucciones previstas, como lo son usar mascarilla todo el tiempo, lavarse las manos frecuentemente y desinfectar superficies.