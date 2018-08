507 niños se benefician de recortes gratuitos a nivel isla

GUAYNABO – Por segundo año consecutivo la organización sin fines de lucro Puerto Rico Cambia en alianza con diferentes centros de belleza al igual que National University College y NUC IBC Institute, celebraron la iniciativa de recortes gratuito “Ready para el Regreso a Clases con PR Cambia”, hoy más de 471 niños y niñas se beneficiaron a nivel isla para el nuevo curso escolar.

“Hoy fue un día de esos que recargamos energía y nos sentimos privilegiados de hacer el trabajo que hacemos” expreso Jorge E. Pagan, Director Ejecutivo de la entidad.

Sobre 250 voluntarios se lanzaron hoy a participar de la iniciativa en pro de la niñez puertorriqueña y familia.

“Esta iniciativa demuestra que hay personas que están dispuestos a servirle al país desinteresadamente. Sin duda alguna hoy le demostramos a Puerto Rico que no todo es negativo. Si logramos unirnos más como país no hay ola criminal, no hay crisis económica, no hay crisis social que nos pueda detener.” Añadió Pagán.

Por su parte Brenda Paola Hernández, Sub Directora Ejecutiva destaco:

“Hoy impactamos sobre 471 niños y niñas. Los municipios que más estudiantes recibimos fue el del Municipio de Carolina con 153 personas, le sigue el Municipio de Ponce 34 y el Municipio de Caguas con 31. No solo impactamos a los menores, sino que tuvimos actividades como ferias de salud, masajes, manicuras y meriendas para los padres.”

La organización expreso el agradecimiento a todos los que participaron de la iniciativa.

“Agradecemos a todos los voluntarios, a National University College, Centro de extensión NUC IBC Institute, Goya Puerto Rico y a todos los propietarios y empleados de todos los salones de belleza que se unieron a participar de esta iniciativa” destacó Adrián Quiñones, Sub Director Ejecutivo de la entidad. como a todos estos

Quiñones menciono: “Nuestro enfoque durante los próximos años será en invertir en la niñez, nosotros los jóvenes tenemos la responsabilidad mas grande y es el lograr transforma la isla y darles a nuestros niños un mejor país.”

Por otro lado, Luisa Benítez, propietaria del Salón Benítez en Guaynabo y quien abrió sus puertas en el día de hoy para donar recortes expreso:

“Nos decidimos unir a esta iniciativa ya que llevamos alrededor de 26 años en la industria de la belleza. En todos estos años hemos reconocido la importancia de servir desde nuestro salón a los demás. Que honor aportar un granito de arena para ayudar a otros.”

Los líderes de la organización se comprometieron a celebrar esta iniciativa el año siguiente, pero con el reto de impactar a mas municipios.

“El año pasado logramos abrir en 10 municipios, este año llegamos a 19, nuestra meta el año próximo es abrir en 30 municipios o más. Sin embargo, no descartamos celebrar la iniciativa dándole la bienvenida al segundo semestre escolar.”