A la transición de eliminar las bolsas plásticas

Vicente Toledo Rohena

SAN JUAN – En la búsqueda de reeducar a la ciudadanía y crear concienciación del elemento contaminante que representa las bolsas plásticas, a partir del 30 de diciembre de 2016, entra en efecto el reglamento aprobado por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y la Administración de Desperdicios Sólidos de instrumentalizar la ley de las bolsas plásticas en Puerto Rico.

Existirá un periodo de orientación de seis meses (diciembre de 2016 a julio de 2017).”

“A partir de esa fecha, los comercios en Puerto Rico no pueden regalar bolsas plásticas a los consumidores cuando hagan sus compras. La prohibición va dirigida a los comercios no a los consumidores. Los consumidores pueden seguir utilizando la bolsa que quieran, pero los comercios no pueden regalar bolsas plásticas”, explicó Nery Adames, secretario del DACO.

“No aplica solamente a los supermercados, sino que a los comercios en general. La única excepción, son los restaurantes de comida rápida. Una vez entre la prohibición en unos días, si los comercios continúan regalando bolsas plásticas entonces se verían expuestos a recibir un aviso de orientación… se inicia un periodo de seis meses hasta julio, donde tiene el espacio de hacer la transición de eliminar las bolsas plásticas. Pero, de todas maneras, los inspectores de DACO estarán en la calle fiscalizando su cumplimiento”, dijo el secretario.

Existirá un periodo de orientación de seis meses (diciembre de 2016 a julio de 2017) donde se le dará un aviso al comercio que está en violación de ley. A partir de julio de 2017 comenzarían las multas monetarias que van desde $100 la primera violación de ley, $150 la segunda, $200 la tercera y de ahí en adelante, la multa seguirá de $200 más.

Un elemento para que la ley y ejercicio sea exitoso, es que debe haber un cambio de cultura en los consumidores, donde poco a poco se vayan adaptando a llevar sus propias bolsas al realizar sus compras.

“La meta es que todos utilicemos bolsas reusables. Las transiciones siempre cuestan un tiempo en adaptarse… es vital que los consumidores se identifiquen con el motivo y razón de la ley, de reconocer que las bolsas plásticas son un elemento contaminante. Estamos haciendo una contribución importante y estamos uniéndonos a otros países del mundo que lo están haciendo”, detalló.

Satisfecho con labor en DACO

Por otro lado, Adames concluye su labor como secretario de DACO el 31 de diciembre de 2016 y dice sentirse satisfecho con su trabajo y labor en la agencia.

Este resaltó la ofensiva de retomar la educación en los diversos medios de comunicación, para que el consumidor conozca más sobre sus derechos; la productividad de los inspectores con gran número de operativos; el éxito del programa de computadora recién inaugurado donde los consumidores pueden ver el estatus de sus querellas; y la ofensiva positiva que se ha logrado establecer en los últimos dos años en las ventas del Viernes Negro en cuanto al comportamiento del público y funcionamiento en los comercios.

Adames, fue confirmado por el Senado en días pasados, como juez del Tribunal de Apelaciones, tras ser recomendado por el gobernador Alejandro García Padilla.