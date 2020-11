A recuento contienda por alcaldía de Culebra

(Foto/Toma de Pantalla)

CULEBRA – Según los últimos números reportados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), hay un nuevo alcalde en Culebra, pero solo por dos votos de ventaja. Edilbeto ‘Junito’ Romero, candidato a alcalde por el Partido Nuevo Progresista (PNP) ganó la contienda con 558 votos. Sin embargo, su prinicipal opositor, el actual alcalde y candidato a reelección por el Partido Popular Democrático (PPD), William Iván Solís, le sigue con 556 votos. Estos números, según la CEE, representan el 100% de votos con el total de ocho colegios reportados en la isla municipio.

Según el Código Electoral de Puerto Rico de 2020, el recuento de votos se daría “cuando el resultado parcial o preliminar de una elección arroje una diferencia entre dos candidatos a un mismo cargo público electivo de cien (100) votos o menos, o del punto cinco por ciento (.5%) o menos del total de votos adjudicados para ese cargo, la Comisión [Estatal de Elecciones] realizará un recuento de los votos emitidos en los colegios de votación que conformen la demarcación geo-electoral de la candidatura afectada por este resultado estrecho”.

En Culebra, los colegios de votación no cerraron hasta pasadas las 5:00 p.m., debido a las largas filas. El alcalde, por su parte, denunció que un maletín con los votos a domicilio no aparece en ninguna parte.

“Ahora mismo ese colegio no se puede contabilizar porque el maletín despareció. La CEE desconoce su paradero. Ese colegio es sumamente importante. Dichos votos tienen que encontrarse y contabilizarse. Ese es el derecho de todo elector y el conteo de ese maletín puede cambiar los resultados o aumentar nuestra ventaja actual. De no aparecer ese maletín, pudiéramos estar de cara a un fraude que necesariamente puede estar afectando todos los resultados a nivel isla. Nuestra democracia está en juego. Esperamos que antes que finalice este proceso, aparezcan los maletines y que todo esto se solucione. Nuestro pueblo no aguanta más incertidumbre. A nuestros electores, no se preocupen, que este proceso lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo Solís en declaraciones escritas.

Se espera que en los próximos días se logre comenzar con el escrutinio y, por ende, con el recuento de votos para determinar oficialmente quién será el alcalde de Culebra desde enero 2021.