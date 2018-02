AAFAF informa sobre notificación final a los acreedores

SAN JUAN – El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo J. Portela Franco, informó que a partir de esta semana se comenzarán a enviar las notificaciones finales a los acreedores como parte de los procedimientos al amparo del Título III de PROMESA.

Según el comunicado de prensa, se enviarán avisos por correo regular a los acreedores potenciales del Gobierno Central, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Autoridad de Energía Eléctrica.

Conforme a la orden emitida por la jueza federal, Laura Taylor Swain, los acreedores notificados tendrán hasta el 29 de mayo de 2018 a las 4:00 de la tarde, para presentar sus “proof of claims” o reclamaciones, de forma tal que sus acreencias se consideren en el plan de ajuste de deudas que se apruebe como parte del proceso de reestructuración bajo PROMESA.

El director ejecutivo de la AAFAF explicó que toda persona o entidad que no está eximida por la orden y que mantiene una acreencia con las entidades deudoras antes del inicio de los casos de Título III podrá presentar una reclamación. Sin embargo, Portela Franco señaló que aquel acreedor que no presente su reclamación estará impedido de reclamar dicha deuda luego de la fecha límite.

Portela Franco indicó que los acreedores tienen las siguientes vías para presentar sus reclamaciones:

Presentar el formulario de “proof of claim” electrónico en la siguiente página: https://cases.primeclerk.com/puertorico/EPOC-Index.

Enviar la reclamación por servicio de correo “First Class Mail” o por servicio de “entrega al próximo día” a Commonwealth of Puerto Rico, Claims Processing Center, c/o Prime Clerk, LLC, Grand Central Station, PO Box 4708, New York, NY 10163-4708, y a Commonwealth of Puerto Rico, Claims Processing Center, c/o Prime Clerk, LLC, 850 Third Avenue, Suite 412, Brooklyn, NY 11232, respectivamente.

Entregar personalmente el formulario en los centros autorizados localizados en el Edificio Federal José V. Toledo en Viejo San Juan (lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.), Edificio Federal Federico Degetau en Hato Rey (lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.), Edificio MCS, Suite 222 A en Ponce (lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.), Aerotek Añasco en el Bianca Convention Center en Añasco (lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.), Ocean Hub Center en Caguas (lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.) y en CoSpazio en San Juan (lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.).

Las personas que deseen obtener información adicional relacionada a las notificaciones finales pueden contactar a Prime Clerk al (844) 822-9231 entre 10:00 a.m. y 7:00 p.m. o enviar un correo electrónico a puertoricoinfo@primeclerk.com.