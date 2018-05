AbbVie dona 100 millones de dólares para reforzar el acceso a la atención médica y a la vivienda en Puerto Rico

NORTH CHICAGO, Ill. – AbbVie, una compañía biofarmacéutica global basada en la investigación, anunció el martes, una donación de 100 millones de dólares a Puerto Rico, que se utilizaran en proyectos específicos a través de dos organizaciones sin fines de lucro, Direct Relief y Habitat for Humanity International, para reforzar el acceso a la atención médica y a la vivienda en la Isla. Ambas organizaciones recibirán cada una 50 millones de dólares.

Esta donación se une a los más de 4 millones de dólares que AbbVie aportó después de los desastres naturales sin precedentes de 2017 a las ciudades más afectadas en los Estados Unidos.

“AbbVie tiene un compromiso solido con la gente de Puerto Rico, pues mantiene operaciones en la isla desde hace cerca de 50 años. Los dos huracanes acaecidos en 2017, especialmente el huracán Maria, fue devastador, pero estamos orgullosos de que, gracias a la visión, determinación y a la continuidad de nuestras operaciones llevada a cabo por nuestros equipos en Puerto Rico, el funcionamiento de la empresa no se vio afectado y los pacientes que dependen de nuestros tratamientos pudieron continuar recibiéndolos,” afirmó Richard A. González, presidente y director ejecutivo de AbbVie en declaraciones escritas.

“Valoramos enormemente el trabajo dedicado y comprometido de nuestros empleados de las operaciones comerciales y de manufactura, así como el de todas las personas en Puerto Rico, y esperamos que este anuncio de hoy reafirme y fortalezca nuestra larga relación y compromiso con la Isla. Junto con Direct Relief y Habitat for Humanity, construiremos una infraestructura de servicios de salud más fuerte y contribuiremos significativamente a reconstruir hogares de familias puertorriqueñas que fueron severamente afectadas, en algunos de los municipios donde el huracán Maria causo grandes daños y devastación”, añadió.

Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, dijo que “con esta importante aportación que hace hoy la empresa AbbVie con ayudas que van directamente a la salud y la vivienda; dos prioridades dentro de nuestra Administración, la empresa da ejemplo de lo que debe ser un sector privado comprometido con la comunidad”. Asimismo, el primer ejecutivo reconoció a la empresa que “tras el paso de los huracanes por nuestra región, colaboró en la reconstrucción de la Isla. Agradecemos que, tras 50 años de presencia en Puerto Rico, AbbVie continúe disponible como taller laboral para la clase trabajadora puertorriqueña”.

Con la donación, Direct Relief contribuirá a reconstruir y fortalecer el sistema de atención médica primaria de Puerto Rico, preparándolo mejor para resistir a futuros huracanes e interrupciones de los servicios de electricidad o de agua. Direct Relief apoyará a más de 60 centros de salud comunitarios e instituciones locales de atención médica durante un periodo de tres años. Estos centros atienden a un total de 352,000 residentes en Puerto Rico. Para evitar interrupciones en los servicios que se prestan regularmente, Direct Relief proporcionará a los centros de salud fuentes de energía confiables, entre ellas energía solar, baterías que mantienen la energía y generadores de electricidad, lo que les dará la oportunidad de generar su propio abastecimiento de agua potable. Direct Relief también financiará unidades de salud móviles, formará y apoyará una fuerza laboral médica ampliada, aumentará el acceso al suministro confiable de medicamentos e introducirá programas de telemedicina en hospitales y centros de atención médica seleccionados.

Durante el periodo inmediatamente posterior al huracán María, Direct Relief comenzó a recibir solicitudes urgentes de suministros médicos desde todos los rincones de la isla y fue capaz de reaccionar rápidamente gracias al apoyo que desde hace tiempo presta a los centros de salud de Puerto Rico. En los meses posteriores, Direct Relief fue el mayor donante no gubernamental de recursos médicos a Puerto Rico, proporcionando a 61 centros de atención médica en toda la isla más de 247 toneladas de medicamentos y suministros médicos.

“El huracán María causó un dolor sin precedentes a la población de Puerto Rico, por lo que para Direct Relief es un privilegio formar parte del compromiso de AbbVie para ayudarles,” afirmó el Presidente y director ejecutivo de Direct Relief, Thomas Tighe.

“El extraordinario apoyo de AbbVie se invertirá en el trabajo importante y decisivo de los centros de salud comunitarios en Puerto Rico, los cuales atienden a residentes que de otro modo, no tendrían acceso a servicios de atención médica primaria o a servicios de atención especializada, que hoy se necesitan más que nunca”, añadió.

En los próximos cinco años, Habitat for Humanity se asociará directamente con familias afectadas por el huracán para tratar sus necesidades de vivienda; asimismo trabajará a favor de políticas y sistemas que mejoren la construcción de viviendas, cuestiones del suelo donde ubiquen estas viviendas y su resistencia, en diversas áreas de la isla. Habitat espera ayudar directamente a 13,000 personas mediante reparaciones, construcciones nuevas, formación de mano de obra y asistencia con títulos de propiedad claros. Gracias a su trabajo para llevar a cabo reformas de política y de sistema, Habitat también espera registrar un progreso significativo ayudando a muchos de los cerca de 1.3 millones de puertorriqueños que residen en viviendas construidas sin un título de propiedad claro o sin los permisos adecuados. Estas personas enfrentan grandes obstáculos, no solo para la construcción y reparación sino también en lo que se refiere a la asistencia y apoyo proveniente de otras fuentes de ayuda. A partir de las evaluaciones de daños de Habitat y la aportación de los municipios, se comenzarán a realizar esfuerzos en el área metropolitana de San Juan, seguida de áreas en las regiones sur de la isla y después la región oeste.

“La generosa donación de AbbVie ayudará a Habitat for Humanity a llevar la ayuda a donde más se necesita, pues trabajamos con muchos residentes de Puerto Rico cuyos hogares y comunidades fueron devastados por los huracanes Irma y María,” afirmó Jonathan Reckford, director ejecutivo, Habitat for Humanity International.

“Habitat cuenta con un largo historial en la ayuda a comunidades para recuperarse después de desastres de gran magnitud. Estamos comprometidos con trabajar junto con la gente de Puerto Rico para mejorar el acceso a una vivienda segura, digna y accesible en la isla y para abordar los problemas duraderos y persistentes de vivienda y los retos que se agravaron con ambos huracanes de 2017. Esperamos trabajar con el gobierno de Puerto Rico y con los municipios para desarrollar soluciones de vivienda a largo plazo que ayuden a las familias a obtener un título de propiedad claro para sus propiedades ; al mismo tiempo, esperamos ayudar a hacer crecer y mejorar el sector de la construcción, para ofrecer métodos de construcción que estén de acuerdo con el Código de Construcción aprobado para enfrentar la temporada de huracanes y estamos ávidos de formar del proceso de reconstrucción.”

Habitat for Humanity ha construido y reparado hogares en Puerto Rico desde 1997. Semanas antes de que el huracán María tocara tierra, Habitat montó y envió 2,000 equipos de reparación de refugios a la Isla. En colaboración con Save the Children, Habitat distribuyó kits a familias en Caguas, Santa Isabel, Coamo, Arroyo, Guayama, Salinas, Patillas, Orocovis, Loíza, Humacao y Vieques para reparar inmediatamente los hogares dañados. Habitat también distribuyó 2,000 equipos solares para familias que en ese momento no tenían electricidad.

Esta donación de AbbVie es la primera parte de su compromiso de hacer 350 millones de dólares en contribuciones filantrópicas a organizaciones sin fines de lucro en 2018. Lascontribuciones ya se han asignado completamente y ofrecen a AbbVie la oportunidad de apoyar a entidades sin fines de lucro, , generando un efecto a largo plazo en las comunidades necesitadas, incluyendo Puerto Rico, el norte de Chicago y otras ciudades en los Estados Unidos.