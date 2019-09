FAJARDO – El licenciado Jorge Gordon, uno de los abogados de Jensen Medina Cardona, expuso ayer, la teoría en sala de que durante el incidente de la muerte de Arellys Mercado Ríos el 18 de agosto en Villa Marina de Fajardo, hubo un altercado verbal y físico entre ambos.

Gordon le preguntó a Joseph Howie García, quien fuera pareja de Mercado Ríos, si la mujer le dijo al sujeto que era un “cabrón, se le cagó en la madre y le dijo que era un hijo de la gran puta y lo empujó”.

Howie García dijo no recordar que esos eventos ocurrieran.

El hombre fue testigo del Ministerio Público en el caso por asesinato y violaciones a la Ley de Armas contra Medina Cardona.

“¿Seria cierto decirle a la señora jueza, que en el momento antes de la detonación, Arellys se acercó al individuo y le agarro las manos?”, preguntó Gordon.

“No me recuerdo”, dijo el testigo.

Gordon comenzó a presentarle al testigo un video (Exhibit 6 del Ministerio Público) a tamaño aumentado (zoom) 200 veces. El licenciado llegó hasta el momento en que Arellys le entrega el teléfono a García el teléfono móvil que encontró en el muelle. García guardo el teléfono en la cabina del capitán.

El teléfono pertenecía a Medina Cardona y supuestamente fue el detonante que culminó con la muerte de Mercado Ríos en Villa Marina en Fajardo. No obstante, pasadas las cinco de la tarde, la jueza María Rivera Corujo recesó hasta el lunes el proceso de Vista Preliminar. Además de culminar con el testimonio de García, faltan por declarar el agente investigador Luis Alejandro Velázquez y Gabriel Avalo de Castro.

El abogado de la defensa invirtió gran parte de su contra interrogatorio repasando el testimonio en sala de Howie García y confrontándolo con la declaración jurada a las autoridades para hacer notar los sucesos que no se encuentran en dicho documento.

Por su parte, el fiscal Yamil Juarbe argumentó que el licenciado Gordon no logró en esta parte del proceso minar el testimonio de Howie García.

“Lo que puedo decir es que ese es el trabajo de la defensa. A mi modo de ver las cosas, no lo logró. Pero, continuamos el lunes”, dijo el fiscal Juarbe al ser cuestionado sobre si la defensa de Medina Cardona logró minar la credibilidad sobre el testimonio del testigo.

“Estoy satisfecho. Desde que el testigo se sentó ha sido valiente, ha dicho su verdad”, añadió al catalogar el mismo como “demoledor”, para la defensa del imputado.

En su testimonio, Howie García, quien fuera pareja de Arellys Mercado Ríos, narró en la Vista Preliminar su versión del incidente.

“Yo lo que escucho es un ‘clac- clac’ y lo que veo luego es ‘pum’”, decía el testigo mientras gesticulaba con su mano derecha cerrada en forma de puño. García utilizó al fiscal Eduardo Beale para dramatizar el gesto que culminó con la muerte de Arellys. La mano derecha (en la cual el testigo vio el arma de fuego) estaba en el área del cuello de la mujer. García identificó en más de una ocasión a Medina Cardona.

“Eso yo lo vi en cámara lenta. Yo dije, esto no puede ser. Le vi la cara y le vi el roto al arma”, sostuvo en sala.

García narró que cuando se hizo el disparo, Arellys cayó al suelo boca arriba, con la espalda en el lado de cemento del muelle y los pies en el área de madera.

“Cuando está ocurriendo, lo primero que grito es ¡no, no no! Como si me hubiese matado a mí. Me tiré al piso del bote y seguía diciendo ¡no, no no! No puede ser. Cuando miro, él todavía está ahí como mirando con la pistola en la mano”, declaró.

Luego del incidente, la mujer que acompañaba a Medina Cardona salió corriendo y viró para llevarse al hombre que permanecía parado frente al cadáver.

Howie García identificó el 21 de agosto mediante fotos a Medina Cardona, acusado de asesinato y violaciones a la Ley de Armas.