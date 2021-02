Abre sus puertas Lizthetique en el San Fernando Plaza

CAROLINA – Un acogedor espacio destinado a mejorar la apariencia física, recibir los mejores cuidados para la piel y brindar servicios de belleza ya abrió sus puertas en el San Fernando Plaza. Se trata de Lizthetique, un moderno salón de estética que, a partir del 12 de febrero, comenzará a ofrecer estos servicios especializados desde el mismo corazón del Centro Urbano de Carolina.

Esta es otra empresa local que aprovechó las oportunidades de desarrollo que ofrece el San Fernando Plaza; un centro comercial urbano administrado por el Municipio Autónomo de Carolina para el impulso empresarial de la Ciudad. Para Lizally Cáceres fue la perfecta oportunidad de lograr ser dueña de su propia estética y así cumplir su sueño de niña de ver las transformaciones que pueden lograrse a través de este arte.

“Carolina es y seguirá siendo el motor que necesitan los emprendedores para poder realizar sus sueños. Nuestra visión es poder ser facilitadores, no solo de grandes empresas y de proyectos millonarios, también sentimos una gran responsabilidad con aquellos pequeños negocios que comienzan su camino al éxito”, expresó el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte.

Para Lizally Cáceres, la propietaria del nuevo salón de estética la apertura de esta empresa en medio de una pandemia tiene un significado muy especial pues demuestra que con fe y dedicación todo es posible.

“A mi me recibieron como si viviera en Carolina toda la vida; eso me sorprendió mucho porque pensé que la ayuda del municipio sería solamente para personas que residen en Carolina, pero no fue así. La visión del alcalde es promover al pequeño comerciante y ver todos los beneficios que esto significa para su pueblo. Estoy bien feliz y complacida con toda la ayuda que me han brindado para poder abrir mi negocio. Carolina me adoptó”, nos comenta Cáceres a la vez que recalcó que la limpieza, la seguridad y el respaldo que recibió de la administración municipal fueron clave para ella establecer su negocio en el San Fernando Plaza.

“El San Fernando Plaza cuenta con 21 locales comerciales y una serie de espacios para carretones que son ideales para el desarrollo inicial de una empresa. Localizado cerca del Supermercado Pueblo, del Distrito Cultural y del Doctors’ Center Hospital San Fernando de la Carolina lo hace un centro comercial atractivo para clientes y accesible para las personas que transitan por el área. Además, nuestro compromiso es apoyar a estos empresarios con los servicios del SITRAC, de Carolina Segura y en Paz y de Carolina Bella por mencionar algunos que hacen que el desarrollo de un negocio se dé en un ambiente ordenado y seguro”, añadió el alcalde Aponte.

Lizthetique ofrecerá servicios de extensiones de pestañas, tratamientos corporales para reducir la grasa localizada, tratamientos para detener el envejecimiento del rostro además de masajes y faciales- incluso en parejas como una alternativa para celebrar el día de San Valentín que se avecina entre otros servicios. Atenderá al público por cita previa y bajo los protocolos de higiene para evitar el contagio del COVID-19 de martes a sábado de 9:00 am a 6:00 pm. Para citas pueden escribir a través de Facebook o Instagram a @Lizzthetique o llamar al 787-461-9262.

Los emprendedores que deseen conocer más sobre los beneficios y atributos del San Fernando Plaza pueden llamar a la Gerencia de Desarrollo Económico al 787-757-2626 extensiones 8494 y 8312.