Conllevó una inversión de 2.5 millones de dólares”.

NAGUABO – El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) anunciaron la apertura del puente modular sobre el Río Santiago, sector Tropical Beach en la PR-3, kilómetro 67.7 en el municipio de Naguabo; atendiendo el estado de deterioro de la estructura, con una inversión de 2.5 millones de dólares. La obra fue financiada con fondos de la Administración Federal de Carreteras (FHWA, en inglés), y generó alrededor de 63 empleos directos e indirectos.

Acompañados por la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el alcalde, Noé Marcano Rivera, los ingenieros Carlos M. Contreras Aponte y Rosana M. Aguilar Zapata destacaron que el proyecto comenzó en julio del 2019 y se esperaba culminar para febrero del 2020; sin embargo, y gracias al esfuerzo y dedicación conjunta del DTOP y ACT, hoy otorgan a los conductores y a los residentes de Naguabo una estructura firme y segura.

“Hoy me complace poder ser parte de la inauguración de este puente, que beneficiará y ayudará a tantas personas que necesitaban este acceso y que fuese uno seguro como éste”, dijo la Gobernadora.

De igual forma, el secretario del DTOP, Carlos M. Contreras, explicó que “nos complace realizar la apertura del puente modular, que se encontraba en avanzado deterioro y se acentuó luego del paso del huracán María. Alrededor de 1,700 familias se beneficiarán de la instalación del puente, así como la zona turística del área del Malecón de Naguabo, que es pieza vital para la economía local y del área este. Hay que destacar que en el 1995 esta estructura fue incluida en el Registro de Lugares Históricos, por lo que es de gran importancia para la comunidad y forma parte de su historia. Es por esto por lo que se determinó hacer las obras, de manera que, se pudiera preservar el puente existente”.

Mientras que la directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Rosana M. Aguilar Zapata, añadió que “los trabajos consistieron en la instalación de un puente vehicular modular de 240 pies (73 metros) de largo, con dos carriles de 3 metros de ancho en cada dirección sobre el puente existente. Además, se llevó a cabo la construcción de zapatas y accesos al puente instalado, depósito de relleno, asfaltos en las entradas y en el desvío PR-3 desde los kilómetros 71.0 al 73.3 y 67.7 al 68.2. Como trabajos de seguridad se realizaron marcado de pavimento, instalación de vallas de seguridad “guard rails”, rotulación y revestimiento en piedra”.

“El puente no tiene restricción de carga, por lo que puede pasar toda clase de vehículos, incluyendo camiones, guaguas escolares, camiones de distribución de alimentos, entre otros. No obstante, el único que no está permitido al paso por este puente, es el equipo de cadena, como excavadoras y demás equipo pesado de construcción”, concluyó la titular de la ACT.

“Agradezco a la Autoridad de Carreteras, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, al contratista y su equipo de trabajo, por atender nuestro reclamo y por la diligencia en la instalación de este puente modular. Hoy culmina este episodio que vivieron nuestros residentes y comerciantes tras el cierre del puente por los pasados meses. Estamos complacidos y agradecidos de tener nuevamente abierta y mejorada, esta ruta turística y comercial, la cual es de gran importancia para nuestro pueblo. Es otro compromiso cumplido de nuestra administración, y lo celebramos hoy”, dijo por su parte el alcalde de Naguabo, Noé Marcano Rivera.

Los sectores, comunidades y asociaciones que se beneficiarán del proyecto lo son: Tropical Beach, Botijas, Santo Tomas, urb. El Valle, Ganadería Borges, Mansiones de Húcares, Cala de Húcares, urb. Jardín del Este y en el área de Humacao. También, el sector de Punta Santiago y Programa P.E.C.E.S.