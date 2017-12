Abren Centro de Recuperación por Desastre de FEMA en Las Marías

SAN JUAN – Un Centro de Recuperación por Desastre (DRC, por sus siglas en inglés) del gobierno de Puerto Rico y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) abrirá el viernes 15 de diciembre en Las Marías.

“Los DRC atienden a dueños de vivienda, inquilinos y dueños de negocio que sufrieron daños a causa del huracán María. Habrá especialistas del gobierno de Puerto Rico y los municipios, FEMA, la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por sus siglas en

inglés), organizaciones no gubernamentales y la comunidad local disponibles para ayudar a los sobrevivientes a solicitar asistencia, contestar preguntas y ofrecer información acerca de los tipos de ayuda disponibles para sobrevivientes. Los servicios se ofrecerán en inglés y en español”, informó el personal de FEMA en un comunicado.

Indicaron que el DRC en Las Marías estará abierto lunes a sábado, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y está ubicado en el Centro de Usos Múltiples de Las Marías, #39 Avenida Matías Burgman.

Los sobrevivientes afectados por el huracán María pueden llenar su solicitud en línea en la página web www.DisasterAssistance.gov o llamar al número gratuito 800-621-3362 (voz, 711/VRS – Servicio de Retransmisión de Video). Se dispone de operadores multilingües.

(Oprima 2 para español). Para TTY llame al 800-462-7585.

Llenar la solicitud de FEMA es el primer paso para cualificar para asistencia por desastre la cual puede incluir subvenciones para ayudar a los propietarios de viviendas y a los inquilinos a pagar por alojamiento temporero, reparaciones esenciales al hogar, reemplazo de propiedad privada y necesidades relacionadas al desastre no cubiertos por la póliza de seguros.

Los 30 DRC en Puerto Rico y sus días y horas de operación:

Antigua Escuela José Julián Acosta

18 Calle Rodolfo González Int.

Adjuntas PR 00601

7 a.m. a 7 p.m.

domingo a martes



Estadio Luis A. Canena MárquezCarr. #2 Km. 124Aguadilla PR 006037 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoColiseo Manuel G. Iguina ReyesExpreso José De DiegoArecibo PR 006127 a.m. a 6 p.m.lunes a sábadoCentro de Recepciones y Bellas ArtesAve. José Zayas Green, PR 152 Ramal, Barrio Barrancas,Barranquitas PR 007948 a.m. a 5 p.m.lunes a sábadoEstadio Juan Ramón LoubrielCarr. 2 Int. Calle EstadioBayamón PR 009597 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoComplejo Deportivo Ángel O. BerriosCancha Roger MendozaCarr. 156 Salida hacia Aguas BuenasCaguas PR 007257 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoCentro Villa PesqueraCarr. 485 Km. 2.3 Bo. MembrilloCamuy PR 006277 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoCentro Cultural Loíza ValleyCalle Amapola # 2 Esq. AzucenaCanóvanas PR 007297 a.m. a 7 p.m.jueves a sábadoCancha de VoleibolDomingo “Lulo” González Calle 24 Urb. Villa Carolina, Ext. #2,Carolina PR 009197 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoEstadio Municipal Pedro MontañezPR-14 Calle Matías SotoCayey PR 007367 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoCentro de Convenciones de Ciales,Miguel Nieves ArceCarr 149 KM 18.1 Bo. PesasCiales PR 006387 a.m. a 5 p.m.lunes a sábadoEscuela Ecológica Carmelo DelgadoCalle Luis Muñoz MarínInt. Calle Escudero Bda. ClarkCulebra PR 007757 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoEstadio Concepción Pérez AlbertoAve. Valero 310-312Fajardo PR 007387 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoMuseo Pedro Juan VargasFrente a la Plaza Pública18 Calle Carlos Del RosarioEsquina Calle 25 de JulioGuánica PR 006537 a.m. a 7 p.m.jueves a sábadoCentro de ConvencionesCatalino “Tite” Curet AlonsoPR-54 Ave. Pedro Albizu CamposGuayama PR 007847 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoCentro Yolanda GuerreroCalle Parque de los Niños AlboloteGuaynabo PR 009707 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoEstadio Evaristo “Varo” RoldanCarr. 181 Int. Calle 1 y Calle 3Gurabo PR 007787 a.m. a 7 p.m.domingo a martesCentro de Bellas Artes de HumacaoBoulevard Nicanor VázquezHumacao PR 007927 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoCancha David CuevasCarr. 111 KM 34.9 Ave. Los PatriotasLares PR 006697 a.m. a 7 p.m.jueves a sábadoCentro de Usos Múltiples de Las Marías39 Avenida Matías BurgmanLas Marías PR 006708 a.m. a 5 p.m.lunes a sábadoAcrópolis de ManatíCancha Ramón “Tigre” SiraguraPR-149 Int. Carr. 670Manatí PR 006747 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoEstadio Isidoro García,Sábalos, Int. Carretera #102 & Carretera # 63Mayagüez PR 006827 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoCapilla EcuménicaSector El CementerioBo. AchioteNaranjito PR 007197 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoCentro de Recepciones de OrocovisPR-1 Carr. 155Calle Luis Muñoz MarínOrocovis PR 007207 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoPonce Servicios72 Calle MayorPonce PR 007307 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoCancha BalonmanoNéstor Milete EchevarríaPR-3 Km 2.3Marginal Zona Industrial Las Flores,Río Grande PR 007457 a.m. a 6 p.m.lunes a sábadoComplejo Deportivo Llanero Avoli6ta Sección Ave Los Dominicos, Int.Calle José de DiegoLevittown Toa Baja PR 009497 a.m. a 7 p.mlunes a sábadoTerminal Carros Públicos Carmelo MartelCalle Sargento MalvéUtuado PR 006417 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoCentro de Uso MúltiplesCalle Antonio G. MelladoInt. Calle San FranciscoVieques PR 007657 a.m. a 7 p.m.lunes a sábadoColiseo Raul Pipote OliverasCarr 128 KM 1.9 Ave. Fidel VelezYauco, PR 006987 a.m. a 7 p.m.domingo a martes