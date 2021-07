Aclaran viaje de grupo de ciclistas en ferry de carga hacia Vieques

VIEQUES – El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Jorge Droz, se expresó sobre la controversia que se suscitó el domingo por un viaje entre Ceiba y Vieques donde un ferry de carga transportó exclusivamente a un equipo de ciclistas. Esto causó molestia en algunos residentes, quienes entienden se están utilizando embarcaciones para viajes privados cuando apenas pueden contar con un servicio confiable, ya que cada día enfrentan problemas con cancelaciones, atrasos y lanchas averiadas.

Sin embargo, el director ejecutivo de ATM aclaró que este viaje, para transportar las bicicletas del equipo de ciclismo Logistic Sprint, no figuraba en el itinerario de los domingos.

“Es imperativo aclarar que este viaje se coordinó con el municipio y no figura en el itinerario de los domingos, por lo que de ninguna manera afecta los viajes regulares entre Ceiba y las islas municipio Vieques y Culebra. Los viajes en itinerario han corrido sin problemas, según programados. Todo residente o persona con boleto comprado ha abordado el viaje para el cual compró su boleto. Nadie careció de servicio”, sostuvo.

Por otro lado, el alcalde de Vieques, José ‘Junito’ Corcino, también se expresó sobre esta situación agregando que este viaje se planificó para desarrollar actividades deportivas y recreativas en el municipio.

“El Departamento de Recreación y Deportes del Municipio, en conjunto con otras entidades, desarrolló un espacio de recreo y deporte con un evento ciclístico en nuestra isla municipio. Este tipo de actividad es algo que se desarrolla en muchos de los municipios de la Isla y fomenta, además de la recreación y el disfrute de los viequenses, el desarrollo económico y social, pues estos ciclistas y sus acompañantes utilizan nuestras tiendas y restaurantes, creando así actividad económica”, dijo en comunicado de prensa.

“Siempre he estado de frente con el asunto de la transportación marítima, hablándole a nuestra gente con la verdad. He denunciado el servicio, he solicitado el uso de la Guardia Nacional y he exigido justicia para nuestra gente, como tiene que ser. La transportación de los ciclistas se hizo mediante un viaje especial, no dentro de ningún viaje ya pautado o por pautarse. Nunca se dejó a nadie fuera, eso jamás yo lo permitiría”, puntualizó el alcalde.