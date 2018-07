“Actitud hostil” de legislatura municipal a alcalde de Vieques

VIEQUES – Luego que la Legislatura Municipal de Vieques colgara el presupuesto 2018-2019, propuesto por el alcalde de ese municipio, Víctor M. Emeric Catarineau, este último respondió las alegaciones solicitando a los legisladores que “depongan su actitud hostil hacia esta administración”.

“Este presupuesto se hizo proyectando ingresos que se allegarían al municipio de Vieques para el año fiscal 2018-2019, como siempre se hace para todo presupuesto ya que los ingresos entran paulatinamente en el año fiscal y no el mismo 1ro de julio”, dice el comunicado de prensa.

Los ingresos que espera la administración municipal de Vieques son: el $1 millón que ya otorgó la Legislatura Estatal a todos los municipios; los aproximadamente $3 millones que le tocan al municipio del llamado “préstamo” que está haciendo FEMA a todos los municipios; $800,000 aproximadamente que envía Fish and Wild Life al municipio de Vieques todos los años; y los aumentos recurrentes en los recaudos.

Según el comunicado, los señalamientos y acusaciones por parte de la legislatura municipal hacia el alcalde viequense “alteran ciertas realidades”.

“Nos acusan de que hayamos programado en el presupuesto la existencia de más de 60 plazas vacantes cuyo valor en la nómina asciende a $1,437,830.80 y que vamos a llenarlas. Aclaramos que esto no significa que se vayan a llenar todas estas plazas. Es práctica de todo municipio el colocar como parte del presupuesto las plazas vacantes, ya que hay que tenerlas disponibles por si la necesidad de servicio obliga a llenarlas. De no tenerlas en el presupuesto no se puede nombrar a nadie. Aunque el llenar esa vacante sea necesario para mejorar los servicios y la eficiencia”, indicó el primer ejecutivo municipal de la isla nena.

Asimismo, una de las razones para colgar el presupuesto, fue el hecho de que el municipio separó una partida para fiestas patronales por $75 mil. Según el presidente de la legislatura municipal de Vieques, Gypsy Córdova, esto es totalmente innecesario en momentos de crisis y más por la situación que se atraviesa con el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Vieques.

“Aclaramos que no estamos obligados a hacer las fiestas. Pero de haber los recursos podrían ser una opción. Además, si no las programamos en el presupuesto, aunque tuviésemos los recursos no podríamos hacerlas. Sin embargo, no es nuestra prioridad y así en varias ocasiones lo hemos reseñado. Por otro lado, el que la legislatura municipal compare lo que se gasta en unas fiestas con lo que vale reparar el hospital es desproporcionado. La reparación del hospital se proyectó hasta en unos $25 millones. No creemos que $75,000 ayude mucho en esta situación”, reza el comunicado de prensa.

De igual forma, el alcalde viequense negó que se busque aumentar el salario a empleados en puestos de confianza y jefes de dependencia. Fue más allá y expuso que en el presupuesto 2017-2018 se le redujo el salario drásticamente por la situación económica que se vive en Puerto Rico. En el presupuesto presentado (2018-2019) se proyecta un aumento de $50 a $300 a estos empleados, pero según la administración municipal, esa cantidad “aún está por debajo de los salarios habituales”. Emeric destacó que él se ha bajado el salario en dos ocasiones y no se ha aumentado el mismo para el presupuesto presentado a la legislatura municipal de Vieques.

“La otra realidad es que en el presupuesto, y eso no lo dicen, está asignada la jornada de siete horas durante el año fiscal para empleados municipales permanentes y el bono de Navidad. Además, la legislatura municipal no dice que sus miembros fueron los únicos que no estuvieron dispuestos a hacer sacrificios y se opusieron enérgicamente al que se les bajara sus dietas. Al contrario, realizaron más comisiones y sesiones. Cada legislador sigue recibiendo $100 cada vez que se reúnen”, puntaliza el documento.

El alcalde de Vieques terminó el comunicado invitando a “aquellos legisladores que se sientan comprometidos con la labor que realiza este municipio, a acercarse a este servidor para trabajar en conjunto con el poder ejecutivo y resolver los problemas de nuestro pueblo”.