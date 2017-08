Activo y a manos llenas: Domingo Quiñones se prepara para celebrar sus 35 años en la música (AUDIO-VIDEO)

Vicente Toledo Rohena

redaccion@presenciapr.com

El pueblo lo ama y celebra sus triunfos. Tiene un ángel que todo aquél que lo conoce, aprende a quererlo. Más, que ser llamado, ‘el más que canta’ es un ser humano extraordinario… sencillamente es Domingo Quiñones.

Aunque no reside en Puerto Rico hace seis años, se mantiene viajando constante a su isla. Primero desde Florida y luego desde Nueva York. Recientemente, dijo presente en su tierra al acompañar a las leyendas de la Fania en un concierto en Bayamón.

Quiñones, viene de participar en el musical ‘I like it like that’, en la ciudad que nunca duerme. El cantante recibió elogios, premios y excelentes críticas, cuando participó hace aproximadamente una década en el proyecto ‘Quién mató a Héctor Lavoe’, con arreglos musicales fuera de serie realizados por el pianista Oscar Hernández.

“Por un tiempo estuve dedicado a componer y hacer teatro… no fue que puse mis cosas en ‘hold’, sino que me dediqué al teatro, a componer y colaborar con diversas personas o géneros que no tenían nada que ver con la salsa”, explicó vía teléfono el cantante.

“Durante ese tiempo surgió grabar unas canciones para una película en la que está trabajando la música Némesis –el hijo de Nelson González- y participamos en el ‘soundtrack’ de la película. También, él está haciendo un disco con un ritmo y sonido que es para el planeta, no para ciertos sectores. Donde está plasmada la influencia de lo latino y o urbano, pero es un disco para todos los gustos. Por ejemplo, yo hice una guajira que de momento se convirtió con un bit de música urbana. Hacer música en donde se integra el tres o la percusión me hace sentir un poco más cómodo, cuando estoy en un género que no es necesariamente salsa. Todo esto fue lo que logré hacer mientras estaba en Nueva York”, explicó.

El cantante participó junto a la orquesta del trompetista Luis ‘Perico’ Ortiz con quien grabó varios discos y más tarde, luego de trabajar con otras orquestas, firmó como solista para el sello RMM, del productor Ralph Mercado. Brillantes producciones discográficas como ‘Se necesita un milagro’, ‘Poeta & guerrero’, ‘Derechos reservados’, ‘Quién mató a Héctor Lavoe’ y ‘La verdadera Navidad’, son muestra de la versatilidad de Domingo.

“La musa para componer a mí se me da a diario. Me invento un coro y ya por la noche ya tengo el fundamento de la canción; ya tengo las palabras, la melodía. En este momento recopilo canciones para tratar de sacar en enero, el disco que marca mis 35 años; aunque vivo de la música hace 40 años. Un disco donde participarán mis amigos cercanos dentro de la música”, señaló.

“Estoy contactándolos. Con los que hablado hasta ahora me han dicho que sí. Quiero que sea un disco un poco más global, que no se limite solo a la salsa… más heterogénea. Ya tengo ‘ready’ como cuatro temas con arreglos de Ramón Sánchez, Isidro Infante, Adam Lebrón-pianista y arreglista que hace música para Broadway-, y contar también, con la colaboración de mis hermanos venezolanos que tiene un talento increíble para arreglar; cantantes de Puerto Rico, Nueva York y hasta del género urbano”.

‘El más que canta’ volverá a presentarse en Puerto Rico el 21 de octubre de 2017, en el Casino Metro, donde espera poner a gozar a su gente.