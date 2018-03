Actor Osvaldo Ríos visitará comunidad en Ceiba

CEIBA – El actor puertorriqueño Osvaldo Ríos y otros miembros de la fundación Yo No Me Quito visitarán mañana viernes, 23 de marzo, desde las 11:00 a.m., el sector Punta Figuera, en Ceiba, donde la comunidad quedó destruida por el paso del huracán María.

El propósito de la visita es coordinar la construcción y reconstrucción de alrededor de 40 viviendas, en la zona. El plan propuesto proporcionará vivienda, empleo y capacitación para los residentes del municipio, y servirá como un testimonio duradero de su previsión para modernizar el sector, a la vez que estimulará la economía local.

El actor hará un recorrido por el área afectada con algunos miembros de la comunidad de Punta Figuera y el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz.