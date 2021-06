Adjudicada la subasta para el diseño del CDT de Vieques a más de un año de asignados los fondos

(Foto/Archivo)

Por Cristina del Mar Quiles | Centro de Periodismo Investigativo

A un año y cuatro meses de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) anunciara la obligación de $39.5 millones para el reemplazo del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Susana Centeno de Vieques, destruido por el huracán María en 2017, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), agencia en la que el Municipio delegó la gerencia del proyecto a principios de año, adjudicó una subasta para el diseño conceptual del nuevo edificio a la compañía CSA Architects & Engineers, LLP, por $147,340.

Treinta y siete compañías adquirieron los documentos para participar del proceso de subasta, y nueve empresas presentaron propuestas. Tras la adjudicación a CSA Architects & Engineers, el contrato debe firmarse en los próximos días, informó AFI.

La empresa ha tenido contratos con cerca de 30 agencias, municipios y corporaciones públicas desde hace más de una década para trabajos relacionados con servicios técnicos, diseño, arquitectura, agrimensura y reparaciones. Bajo la administración de Ricardo Rosselló, CSA Architects & Engineers logró $26 millones en contratos en 10 agencias, según registros del Contralor. La empresa ha sido señalada por ejercer influencias para lograr contratos con el gobierno, según investigaciones previas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

La adjudicación de la subasta es apenas uno de los primeros pasos en un largo proceso para construir en la isla municipio una instalación que responda a las emergencias de salud de los viequenses, donde, en los últimos dos años, han fallecido dos menores que no recibieron en Vieques los servicios adecuados de salud.

Tomará cerca de dos años completar la obra, dijo el miércoles el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy.

Un año ya se perdió.

“Le tocaba al Municipio desarrollar la reconstrucción. Lamentablemente, el Municipio en aquel momento [el año pasado], tuvo distintas dificultades y no pudo adelantar la reconstrucción”, dijo Laboy, luego de una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi y el coordinador federal de Recuperación de FEMA para Puerto Rico, José Baquero.

El anuncio de la subasta ocurre justo cuando otra familia en Vieques llora la pérdida del niño Jahn Hill Rivera de tres años, que falleció el miércoles, 26 de mayo, por condiciones de salud

sin encontrar en el CDT de Vieques los cuidados médicos que requería. Iba a ser trasladado en avión al hospital HIMA San Pablo de Fajardo, pero tuvo que ser transportado de vuelta al centro de salud en Vieques cuando se complicó su estado. Al llegar, un médico certificó su muerte.

El secretario de Salud, Carlos Mellado, ordenó al día siguiente una investigación que determinaría si hubo fallas en la atención que recibió en el refugio de Vieques que sirve de manera temporal como sala de emergencia y centro de salud. Allí mismo, murió en enero de 2020 la adolescente de 13 años Jaideliz Moreno Ventura, mientras sus familiares y paramédicos presionaban un ventilador manual porque no había un ventilador mecánico para mantenerla respirando.

Según indicó en expresiones escritas una portavoz de prensa, la investigación está en curso, pero no precisó cuándo terminará.

“Por respeto a la familia, que ha pedido discreción en el manejo de la información que se divulgue, el Secretario no emitirá expresiones adicionales hasta que se concluya el proceso que se encuentra llevando a cabo el Instituto de Ciencias Forenses. Una vez concluya la investigación, podremos emitir comentarios adicionales”, expresó.

Viequenses reclaman información

En marzo de este año, el Gobernador y la Legislatura anunciaron la asignación de un millón de dólares para los trabajos del nuevo centro de salud en Vieques.

Residentes de la isla municipio, como el activista y exlegislador municipal Ismael Guadalupe, y la enfermera retirada Zaida Torres, recibieron este anuncio con suspicacia.

“Es como cuando se alborota mucho el gallinero; decir algo para que nos callemos y no sigamos haciendo comentarios”, describió Torres al hablar de la percepción que tienen los viequenses sobre este tipo de promesas, muy similares a las que se hacen sobre el transporte marítimo.

Los habitantes de la Isla Nena reclaman que se les informe sobre el estatus del proyecto.

“Son temas secuestrados. El pueblo no participa. Aquí, no se le da participación al pueblo. A la gente que planteamos ideas, no nos toman en consideración”, dijo, por su parte, Guadalupe cuando el CPI le preguntó qué información tenía la comunidad sobre el proceso.

Guadalupe, antes de dejar su cargo como legislador municipal la última semana de mayo, reclamó información mediante una resolución que presentó en la Legislatura Municipal.

“En enero de este año, en ocasión de la toma de posesión de nuestro alcalde, el Gobernador se comprometió con la construcción de un hospital. Las demoras cuestan vidas. Exigimos

información y participación”, leía la resolución.

¿Dónde está el millón anunciado por el Gobierno para el centro de salud de Vieques?

El millón de dólares prometido, que salió del presupuesto de Salud, fue destinado a AFI para los trabajos de gestión del proyecto del CDT y para la compañía que realizará el diseño conceptual, CSA Architects & Engineers, LLP.

Según una carta que envió Mellado al director ejecutivo de AFI, Eduardo Rivera, el 15 de abril de 2021, de la que el CPI obtuvo copia, el diseño conceptual del hospital debe incluir: sala de emergencia pediátrica y para adultos, centro de imágenes, laboratorio de estudios vasculares, laboratorio clínico, sala de partos, sala de cirugías menores, ortopedia básica con cuarto para manejo de fracturas, morgue, cafetería para dietas, área de administración y área de descanso clínico. Además, debe tener centro de servicios primarios y preventivos, que incluirían medicina general, interna y de familia; ginecología; servicios de vacunación, pediatría, dentista, psiquiatría, psicología, y oftalmología, con optometría y venta de monturas. También, cuatro cuartos equipados para teleconsultas y clínicas especializadas en endocrinología, urología, cardiología, dermatología y oncología. Un centro de infusión de quimioterapia, sala de diálisis y medicina hiperbárica también deben contemplarse en el diseño conceptual, según Mellado escribió que fue solicitado por el alcalde, más las recomendaciones del Departamento de Salud, para atender las necesidades de la población de unos 8,000 habitantes.

AFI a la cabeza del proyecto

Fue el alcalde de Vieques, José Corcino, quien tomó la decisión de que AFI actuara como manejador del proyecto del CDT.

“A base de que (AFI) ya tenía experiencia en construcción, de que podía hacerlo más rápido y nos iba a ahorrar par de meses en cuestión de buscar un manejador de proyecto, porque [si no] íbamos a tener que hacer otro tipo de subasta para buscar quién fuera. O sea, que se iba a dilatar un poquito más el proceso y como yo, lo que quiero es que tengamos el hospital lo antes posible… El tiempo que pasa, se nos sigue muriendo la gente y no podemos permitir que después de tres años, ya para cuatro del huracán María, esperemos cuatro años más por un hospital. Hay que arrancar con esto”, dijo el ejecutivo municipal.

Sin embargo, luego de la selección de AFI como gerente de proyecto, el director ejecutivo de COR3, Manuel Laboy, le escribió a Corcino para advertirle de procesos que debe de llevar a cabo para que la asistencia delegada a AFI sea elegible para el reembolso de FEMA.

Entre estos procesos está formalizar los trabajos a través de un acuerdo de entendimiento (MOU, en inglés) entre el Municipio y AFI, y solicitar la autorización de FEMA para poder delegar los trabajos a través de dicho acuerdo sin mediar un proceso de contratación competitivo, como requiere la reglamentación federal.

“Esto, toda vez que las políticas de FEMA, según establecidas en la Guía de Política y Programa de Asistencia Pública, no contemplan como elegible el otorgamiento de MOUs entre entidades gubernamentales para trabajos de proyectos permanentes”, lee la carta de Laboy.

AFI inició el proceso de subasta sin que este proceso estuviera listo, según confirmó Laboy a preguntas del CPI en una conferencia de prensa.

“En este momento, estamos trabajando un acuerdo colaborativo entre el Municipio y AFI para poder formalizar esos roles y responsabilidades porque recuerda que el subrecipiente es el Municipio, así que lo que está diciendo el Municipio es ‘AFI, córreme el proyecto’ y eso se formaliza a través de un acuerdo. Ese acuerdo está en estos momentos bajo revisión. Nosotros estamos dando la asistencia técnica para asegurar que cumple con cualquier disposición de FEMA”, sostuvo Laboy.

Agregó que, al mismo tiempo, COR3 espera a que FEMA aclare “interpretaciones de lo que es su política para este tipo de tarea”.

“Una vez nos contesten, entendemos que tenemos el camino libre para poder movernos con la estrategia de AFI. Pero, hasta el momento, no vislumbramos ningún problema. AFI es el gerente de proyecto y los pasos que se tienen que dar, se están dando para que se mueva esa reconstrucción lo más rápido posible”.

Trasfondo de CSA con influencias en el Gobierno

CSA Architects & Engineers ha estado vinculada con contrataciones gubernamentales a partir de influencias del cabildero y amigo del exgobernador Ricardo Rosselló, Elías Sánchez, y del representante de la firma de contabilidad BDO, y ahora acusado federal, Alberto Velázquez Piñol.

Al inicio de la administración de Rosselló, la filial de CSA, Consul-Tech Caribe, obtuvo un contrato para el manejo de los fondos federales del Programa de Zika en Puerto Rico, que impulsó Velázquez Piñol, y media docena de fuentes, de las altas esferas de la administración Rosselló y allegadas a CSA, aseguraron al CPI que Elías Sánchez era cabildero de esa empresa.

CSA también obtuvo un contrato de inspección de escuelas por $800,000 a través de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias luego del huracán María, que fue cancelado poco tiempo después tras expresiones de inconformidad de la entonces secretaria de Educación, Julia Keleher. Una fuente dijo al CPI que Sánchez, uno de los integrantes del chat de Telegram, fue quien presentó la compañía, a través de Christian Sobrino, para que obtuviera ese contrato.

El presidente de la compañía, Frederik Riefkohl, rechazó en entrevista anterior con el CPI cualquier tipo de relación contractual con Sánchez y con Velázquez Piñol, pero al ser

confrontado con correos electrónicos y testimonios obtenidos, dijo que había tenido relación con Velázquez como “representante del Departamento de Salud” y “del gobierno”. A Sánchez, Riefkohl admitió que le había presentando las cualificaciones de la empresa durante la campaña de Rosselló y dijo que lo había visto “10 veces” en su vida.

Sánchez también ha asegurado al CPI que “jamás” ha “representado a ninguna entidad para recibir contratos con el Departamento de Salud”.

Un año perdido

A principios del año pasado, nueve días después de la muerte de Jaideliz Moreno Ventura en la instalación temporal de salud, FEMA obligó $39.5 millones para demoler el edificio dañado por el huracán y hacer uno nuevo.

FEMA, COR3 y el Municipio de Vieques acordaron que el costo estimado del proyecto sería $49,323,985. Calcularon que el Municipio recibiría $6.4 millones por concepto del seguro y otro millón de fondos federales de mitigación y reducción de riesgos, por lo que el costo total neto sería $43,966,328.

De esa partida, FEMA obligó el 90% ($39,569,695). El 10% restante deberá ser cubierto por el Gobierno de Puerto Rico, que prevé utilizar fondos CDBG-DR, según lo permite el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, dijo la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Para comenzar los trabajos, la pasada administración municipal, liderada por el entonces alcalde del Partido Popular Democrático, Víctor Emeric, contaba con la compañía Avanti Technologies, Inc., a la que otorgó un contrato de cinco años por $12.5 millones.

Sin embargo, COR3 le advirtió que Avanti no podía recibir dinero de FEMA como gestor del proyecto del CDT de Vieques porque la solicitud de propuestas que publicó el Municipio que culminó en su contratación solo mencionaba servicios de gestión de subvenciones, y no de proyectos.

La gestión de subvenciones cubre los pasos necesarios para la formulación ante FEMA de todos los proyectos que necesita el Municipio, mientras que el manejo de proyectos consiste en gestionar los procesos para la construcción y reembolso de cada obra.

“Si la intención del Municipio era contratar servicios de gestión de proyectos relacionados con la construcción de un proyecto en particular, esos servicios deberían haberse incluido en la RFP (solicitud de propuestas, en inglés) original a través de la cual se adquirió Avanti”, lee una carta que el exdirector de COR3, Ottmar Chávez, dirigió a Emeric en mayo de 2020.

Tras varias reuniones, el Municipio de Vieques optó por publicar una nueva solicitud de propuestas en septiembre para los trabajos de gestión de proyecto del CDT . Luego, publicó

otra en octubre. Según dijo el vicepresidente de Avanti Technologies en Puerto Rico en entrevista con el CPI, ambas fueron declaradas desiertas porque ninguna compañía que se presentó a subasta cumplió con los requisitos.

“Entonces, estaban las elecciones y demás, y no se pudo lograr”, compartió Rentas sobre el proceso que tuvo que retomar en enero de 2021 el nuevo alcalde, José Corcino, quien ganó la elección por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Avanti Technologies es una corporación de Virginia que se incorporó en Puerto Rico en el 2016. Además de servir como manejador de subvención para el Municipio de Vieques, hace trabajos de formulación y gestión de proyectos para la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, que tiene cerca de $13 millones obligados en fondos de recuperación por el huracán María. En el sector público, ha tenido contratos con los municipios de Fajardo y Yabucoa por asesoría legal, financiera y de inversiones.

Según Rentas, son una compañía pequeña que subcontrata a otros profesionales.

Ahora que no tendrá los trabajos de gestión de proyectos como parte de sus tareas con el Municipio de Vieques, y solo actuará como manejador de subvenciones, debe firmar con el alcalde una enmienda que reducirá el monto del contrato en alrededor de $8 millones, según estimó.

Para Rentas, las dinámicas de trabajo entre FEMA y COR3 son el principal obstáculo en el avance de los proyectos.

“Aquí lo que pasa es que todo el programa, todas las políticas y procedimientos se hacen entre FEMA y COR3 y no hay ninguna participación de los subrecipientes”, adujo Rentas.

El periodista Víctor Rodríguez Velázquez colaboró en esta historia.