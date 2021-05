Adrián Gandía se perfila como una de las promesas del judo boricua

TRUJILLO ALTO – Adrián Gandía Ginés sigue pisando firme en busca de su sueño olímpico y de consagrarse como uno de los mejores judocas de Puerto Rico. El joven trujillano, que hace campaña en los 81 kilogramos, se ha encargado que su nombre resuene en y fuera de la isla a pesar de su novel carrera como judoca profesional.

Con solo 23 años, Gandía Ginés ganó medalla de plata en los Juegos Centroamericanos 2018 en Barranquilla, Colombia y medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2019 celebrados en Perú. Además, el año pasado se alzó con la medalla de oro en el Campeonato Panamericano 2020 en México. Su próximamente es llegar a los Juegos Olímpicos Tokyo 2021.

“Judo se clasifica por ranking mundial y estamos ahí esperando junio 30. Me quedan dos eventos antes de las Olimpiadas donde puedo obtener más puntos: Rusia y Budapest mayo y junio. Siempre estoy buscando entrenar con los mejores judocas”, compartió el judoca del barrio Carraízo.

Sobre su incursión en el judo, mencionó que practicó varios deportes antes de llegar a lo que ahora mismo es su pasión.

“Practiqué varios deportes desde pequeño gimnasia, taekwondo, pero ya a los siete años me pusieron en judo porque mi papá hacía Jujitsu y yo quería hacer lo que él estaba haciendo y le pedí que me inscribieran en Jujitsu y en el club que comencé a entrenar, que se llama San Francisco Judo Club, no tenían muchos niños haciendo Jujitsu, pero sí tenían muchos haciendo judo. Así que era bastante similar y me inscribieron en judo y ahí me quedé”, narró el joven trujillano.

Desde que comenzó en el judo asistía a competencias regionales, pero se enamoró del deporte cuando fue a un campeonato panamericano sub-15 donde logró ganar la medalla de oro y entendió por primera vez que todo el sacrificio valió la pena. Desde entonces, comprendió que quería hacer judo y representar a Puerto Rico a nivel internacional.

“Llevo en el equipo nacional de judo desde 2014, desde que fui a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Tenía 15 o 16 años. Desde los 15 empecé a competir en la categoría de los adultos. A los 17 años me mudé a Alemania. Estuve viviendo allá cuatro años. Fue una decisión que tomé para tener mejores oportunidades competitivas; tenía más acceso a lo que son las competencias más fuertes del mundo en Europa. Estuve lejos de mi casa, era radicalmente diferente, pero fue una oportunidad para mí de mucho crecimiento”, subrayó.

Por otro lado, agradeció a todas las personas que han estado a su lado en este caminar deportivo y exhortó a los jóvenes a no desistir de sus sueños.

“He tenido muchas personas importantes en mi carrera que me han ayudado en diferentes etapas. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi familia me ha apoyado mucho. Mi entrenador que me enseñó judo desde pequeño, Lenier Collazo, el me dio una base muy fuerte de judo que ha sido muy importante en los resultados que he tenido. Mi preparador físico Eduardo Carballeira. Y muchas personas que han aportado su granito de arena en mi carrera. Exhorto a la juventud a tener sus metas claras y estar dispuesto a hacer sacrificios”, destacó Gandía Ginés.

Finalmente, se informó que Gandía Ginés tiene una campaña para recaudar fondos para cubrir sus gastos de entrenamiento. Usted puede ayudarlo a través de https://es.gofundme.com/f/ayuda-a-adrin-ganda-tokyo-olympics-202021.