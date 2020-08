AEE probará generadores de emergencia en Vieques y Culebra

VIEQUES – La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), región de Carolina, informó que este domingo, 30 de agosto, interrumpirá el servicio eléctrico para hacer las pruebas a los generadores de emergencia en las islas municipio Vieques y Culebra.

La interrupción del servicio será de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. en el municipio de Vieques, y de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 4:30 p.m. en Culebra.

“La intención principal de estos trabajos es probar los generadores de emergencia que operarán de forma aislada en ambos municipios en caso de ocurrir una emergencia o evento mayor que interrumpa el servicio por un periodo prolongado”, explicó el ingeniero Daniel Hernández, director de Generación de la AEE.

Esta interrupción de aproximadamente una hora en la mañana y una hora en la tarde en Vieques y media hora en la mañana y media hora en la tarde en Culebra incluye las bombas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cuartel de policías y CDT de ambos municipios.