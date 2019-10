Jayleen Rodríguez

FAJARDO – Desesperada y llena de interrogantes, Lydia “Cici” Méndez, hija de uno de los desaparecidos en Villa Marina, Fajardo, desde el pasado 8 de agosto, habló en exclusiva con Presencia sobre las labores de búsqueda de sus familiares.

Su padre, Héctor Lino Méndez Rodríguez; Javier “Nacho” Méndez Rodriguez, tío; Héctor Méndez Maldonado, hermano y Víctor Goytía, esposo de su tía, salieron a navegar desde Fajardo, pero no regresaron. “Yo fui la última persona que se comunicó con ellos. Ese día que salieron en el bote yo llamé a mi hermano en la tarde y él me contestó, pero me dijo: te llamo después porque el bote se nos dañó. En ese momento me quedé tranquila porque, aunque ellos no eran de salir mucho, cuando lo hacían llegaban tarde. Lo que me alarmó fue la llamada de mi tía, esposa de Víctor Goytía, diciéndome -con voz preocupada- que él no había dormido en su casa que si sabía algo de ellos y ahí fue cuando todo comenzó”, dijo ‘Cici’, como cariñosamente le conocen.

Desde que realizó la querella se encontró con un panorama difícil. “Primero no me quisieron realizar la querella porque necesitaban el Seguro Social para poder completarla. Luego me hicieron esperar desde las 12:30 p.m. hasta las 8:00 p.m. que me fueron a buscar y en el proceso tuve hasta que rogar para que activaran a Nino Correa, porque todo el mundo me decía que él era el mejor en eso de las búsquedas de náufragos y luego de mucho pedirlo lo activaron”, detalló.

Desde que comenzó el proceso de búsqueda hasta la fecha, no hay rastros de botes, artículos flotando, ni reportes de embajadas que asegure la presencia de los tripulantes en otro país, lo que ha mantenido la esperanza en ‘Cici’ de que pueden estar con vida.

Méndez, asegura que este suceso le ha despertado la ‘fe’ y un agradecimiento inmenso con el pueblo de Puerto Rico, ya que muchos voluntarios se ofrecieron a ayudar de forma gratuita en la búsqueda.

“Nuestra familia era bien unida. Papi siempre fue como un padre y una madre. Nunca hemos estado tanto tiempo separados y esto está siendo bien difícil, aunque trato de mantenerme positiva porque pienso que ellos siguen vivos, por eso no me canso de buscarlos”, dijo con voz entrecortada.

Al mismo tiempo, mencionó que desde la fecha de la desaparición ha estado comunicándose con las embajadas de otros países como Republica Dominicana, Colombia, Las Bahamas para investigar por su cuenta si han visto a alguno de los tripulantes o la embarcación.

“Es bien difícil acceder a esa información, donde único me han respondido amable y diligentemente ha sido en Las Bahamas que me enviaron un documento oficial diciéndome que no hay registro de mi familia”, explicó.

No conforme con eso también se ha dado a la tarea de contactar a los medios noticiosos internacionales con la esperanza de que en algún lugar le brinden una respuesta asertiva sobre el avistamiento de los desaparecidos.

Por el momento, ‘Cici’ se mantiene esperanzada de que en algún momento aparezcan, y hace un llamado a la empatía, ya que muchos de los comentarios de las personas le han afectado su estado anímico.