Agricultores alegan Código Incentivos afecta agricultura que aún no se levanta tras María

SAN JUAN – El presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Héctor Cordero presentó su oposición el miércoles a algunas disposiciones del Proyecto del Senado 1013 sobre el Código de Incentivos, pues a su juicio, afectarán el sector agrícola en la isla que aún no se recupera tras el impacto del huracán María.

“Venimos para presentar nuestro punto que es básicamente oposición al proyecto. No vamos a decir que es oposición al proyecto, sino al capítulo 8 que es el capítulo que encierra, resume o hace un compendio de la Ley 225 y saca del medio todas las demás leyes que son esenciales para el desarrollo agrícola”, dijo Cordero en entrevista con algunos medios.

Las declaraciones se dieron con motivo de una vista pública de la Comisión senatorial de Hacienda que preside Migdalia Padilla y que dilucida el Proyecto del Senado 1013 que marca el Nuevo Código de Incentivos de Puerto Rico, que pretende derogar o enmendar unas 19 leyes y agrupar programas de incentivos.

“El Código, en lo primero que afecta, cuando estamos viendo es que estás removiendo el poder del Departamento de Agricultura al Departamento de Desarrollo Económico. Le estás dando a un secretario de otro departamento, la responsabilidad de determinar quiénes son agricultores bonafides, quiénes son los que van a recibir incentivos, cómo se van a repartir los incentivos, si es que en algún momento sobrasen incentivos para los agricultores”, alegó.

“Una vez que le entreguen esa cartera de unos cuántos millones de dólares a Desarrollo Económico y se sumergen en esa piscina, los ‘mogule’ de la industria, las farmacéuticas, tecnología, turismo, van a venir y van a halar y a nosotros con suerte nos sobrará un poquito, si es que sobra”, agregó.

Entretanto, Cordero dijo que el sector agrícola del país aún no se ha podido recuperar de los embates del huracán María.

“Ahora mismo la agricultura no ha levantado los pies. Tenemos que ser bien claros en eso. Aunque la naturaleza ya pasaron el estrés y los componentes de la naturaleza así nos lo demuestran, porque ya vemos vegetación y todo está como si no hubiese pasado nada, nosotros en el sector agrícola no hemos podido arrancar nuestros sectores por el proceso lento de las ayudas económicas, por negligencia hasta del mismo Departamento de Agricultura. Lo que estamos viendo es el temor de los agricultores, la preocupación, el retiro de muchos de ellos”, sostuvo.

Detalló que en el sector de café ya se perdió un año, pues las neveras se dañaron por falta de electricidad, por lo que no se pudieron conservar las semillas de café que tenía el Departamento de Agricultura.

“Ninguna germinó. Eso trajo un efecto negativo”, dijo.

En el caso del sector del pollo, Cordero indicó que se está trabajando con el 48 por ciento de los agricultores y que de cerca de 220 granjas, solo están operando 85. Éstas apenas llegan al 60 por ciento de su nivel de operación. Dijo que a través de la empresa matriz Pilgrims, hicieron una solicitud en Washington, D.C. con la que consiguieron una asignación de 30 millones de dólares para la reconstrucción de los ranchos.

“Desde el mes de enero están esperando que el secretario de Agricultura firme la solicitud”, dijo al denunciar que el secretario no ha hablado de diversos asuntos.