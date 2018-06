Agricultura confirma pérdidas millonarias en la apicultura tras el paso de los huracanes Irma y María

SAN JUAN – La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, que preside el representante Joel Franqui Atiles, discutió en vista pública varias medidas que crean y enmiendan las leyes aplicables al Departamento de Agricultura (DA) y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), se informó el viernes.

Los proyectos de la Cámara 1200 y 1201 de la autoría del representante Rafael “June” Rivera Ortega, enmiendan el “Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010”, con el objetivo de otorgarle a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), el deber de proveerle colmenas o colonias de abejas a los agricultores interesados en aumentar la producción de miel; y el conceder al DA la misión de crear un plan trienal de desarrollo del sector agropecuario; instituir procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento de ejecución de dicho plan, y otros fines relacionados.

También del representante Rivera Ortega junto al portavoz alterno de la Mayoría Parlamentaria, Urayoán Hernández Alvarado, se atendió el Proyecto de la Cámara 1199 que añade nuevos incisos a la “Carta de Derecho y Deberes del Agricultor”, con la intención de ampliar la gama de derechos que asisten a los agricultores.

Con relación a facilitar colmenas a los agricultores, el agrónomo Robert Bradley Pérez del DA, explicó que la Agencia ofrece capacitaciones a los apicultores, relacionados a la producción de miel con el propósito de aumentar la producción local. “Mediante acuerdos federales e interagenciales se han realizados proyectos para proteger y aumentar la producción”, expresó en declaraciones escritas.

Bradley confirmó que “luego del paso de los huracanes Irma y María, se estimó que un 80 por ciento de las colmenas de apicultores fueron afectadas”. Sin embargo, reconoció que la ADEA no cuenta con el presupuesto necesario para poder proveerles colmenas a los apicultores y que depende de las asignaciones presupuestarias anualmente para poder estructurar sus diferentes programas e incentivos.

El presidente de la Comisión indagó sobre a cuánto ascienden las pérdidas de los apicultores tras el paso de los huracanes Irma y María, a lo que el agrónomo Miguel Santiago Córdova estimó que las pérdidas de las colmenas ascendían a 365 mil dólares.

Por otro lado, Santiago Córdova aseguró que los apicultores registraron un aumento en la producción de miel, aunque no se ha igualado la cantidad de colmenas a las que había antes del huracán.

A preguntas del portavoz de la Minoría, Denis Márquez Lebrón, sobre la producción de miel en la Isla, Santiago Córdova, señaló que “estimamos que ya para finales de este año debemos estar en el mismo punto que estábamos antes del huracán María”.

Sobre el P. de la C. 1201 el agrónomo Bradley Pérez indicó que la Agencia no cuenta con el andamiaje, el personal y ni los recursos para comprometerse permanentemente a los deberes que le impone la legislación. No obstante, confirmó que el DA monitorea, evalúa y da seguimiento a cabalidad con los proyectos del Plan de Gobierno del Gobernador. Y relacionados a la medida 1199 detalló que se promociona la producción hidropónica y se ha flexibilizado la otorgación de incentivos para la adquisición de equipos sofisticados.

Concerniente a las medidas que proponen cambios a las disposiciones de navegación en las costas de Puerto Rico, la Comisión analizó los proyectos de la Cámara 1317, 1194, 1140, de la autoría de los representantes Rivera Ortega, Nelson Del Valle Colón y Ángel Matos García, respectivamente.

La Legislación 1317, busca enmendar la “Ley de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, a los fines de crear un fondo especial para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para completar el pago de nuevas academias, compra de equipos, armas de reglamento y chalecos antibalas, entre otros.

El proyecto 1194 tiene el propósito de cambiar la “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico” para autorizar a la secretaria del DRNA otorgar permisos provisionales para la movilización de embarcaciones o vehículos de navegación de su localización cuando estos estén vencidos.

Y el 1140 instituye la “Ley de la Reserva Natural Navegable de la Parguera”, con el fin de declarar la Bahía de la Parguera con dicho nombre; delimitar el área total de la reserva, para su conservación seguridad, el manejo adecuado de la misma, y para otros fines.

En representación de la secretaria del DRNA, Tania Vázquez, acudieron las licenciadas Laura Díaz y Anibelle Peterson, sostuvieron que con la relación al P. de la C. 1317, coinciden con lo esbozado en la legislación en términos de la importancia de identificar fondos para cubrir las necesidades del Cuerpo de Vigilantes.

Peterson resaltó la necesidad de allegar fondos para poder celebrar una nueva academia y reclutar nuevo personal. “La creación de la cuenta propuesta, no necesariamente redundará en una solución a la preocupaciones plasmadas en el proyecto. Representan retos que requieren ser atendidos previo a la aprobación. Aunque los fondos destinados a dicha cuenta provengan del pago de multas y penalidades, no existen garantías de que en efecto la secretaria del DRNA tendrá dominio de los mismos”.

Con relación a las piezas legislativas 1140 y 1194, Peterson mencionó que el DRNA no tiene reparos en avalar esta medida. No obstante, señaló que “con el fin de dar claridad y uniformidad a lo propuesto”, entendemos prudente que se tomen en consideración varias recomendaciones” para mejorar el lenguaje de la medida. Acerca del P. de la C. 1194 reconoció que con la implantación de las enmiendas propuestas requeriría una cuantiosa inversión para realizar cambios al Programa digital de Inscripción y Registro de Embarcación en Puerto Rico (Sistema Neptuno).