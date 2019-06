Al Supremo contra gasolinera Costco en Carolina

CAROLINA – La Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico (ADGPR) continúa la lucha contra los permisos que le permitiría a Costco Wholesale la construcción de tres tanques soterrados de 30,000 galones, uno de 15,000 galones aéreo y estación de gasolina en sus facilidades de la 65 de Infantería, Carolina.

El presidente de la organización, ingeniero Luis Sepúlveda, indicó que, basado en estos y otros planteamientos, apelaron la decisión de la División de Reconsideraciones de la OGPe mediante Revisión Administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Estos confirmaron mediante sentencia la determinación de la División de Reconsideraciones (OGPe). Acto seguido, solicitaron reconsideración de la sentencia emitida, la cual fue declarada No Ha Lugar. Actualmente la Asociación está en preparativos para acudir al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“Se ha generalizado erróneamente que la Asociación está en contra del establecimiento de estación de gasolina de Costco por avaricia o porque no queremos competencia. Nada más lejos de la verdad, pero no es justo que se avale un proceso que en esencia representa una práctica monopolística y que no se haya demostrado que las demás estaciones de gasolina dentro del radio de 1,600 metros no habrán de ser perjudicadas mediante estudio de viabilidad que exige la ley,” indicó Sepúlveda, presidente de dicha organización en comunicación escrita.

En una conferencia de prensa se repasaron las supuestas irregularidades en el proceso de otorgación de permisos y jurisdicción.

Algunas de las más relevantes incluyen jurisdicción por límites territoriales entre el municipio de Carolina y San Juan, consideración del caso por parte de la oficina de Gerencia de Permiso (OGPe) cuando la ADGPR entiende debió ser bajo la Junta de Planificación, falta de un estudio de tránsito y temas ambientales no atendidos correctamente. También, hicieron referencia a faltas a la Ley 73 que protege a los detallistas para que operen bajo las mismas condiciones, entre otras irregularidades relacionadas con distancia requerida de una escuela y que no se aplicaron las disposiciones del Reglamento Conjunto.

Recordó Sepúlveda que desde el 2015 cuando Costco inició el proceso de permisos, la Asociación en representación de sus más de 300 socios, ha seguido el proceso de cerca, levantado bandera ante lo que considera son irregularidades severas y trato preferencial y llevado la batalla legal en los diversos foros, incluyendo el Apelativo. Vecinos de Country Club hicieron acercamientos a la Asociación expresando también su oposición a la ubicación de estación de gasolina en Costco.

Por su parte, Daniel Rivera Garratón, dueño de una de las 14 estaciones ya existentes en el área, 10 de ellas en operaciones, que sirven a dicho mercado indica que la demanda de gasolina está servida y que la ubicación de nueve (9) bombas con 18 puntos de despacho proyectadas, representa una desventaja contra otros detallistas de la zona.