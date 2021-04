Alcalde de Caguas entrega subvenciones del Programa de Ayuda a Empresas

(Foto/Suministrada)

CAGUAS – El alcalde de Caguas, William E. Miranda Torres, entregó las últimas subvenciones de la primera fase del Programa de Ayuda a Empresas de Caguas (PAFE) a tres comerciantes de la ciudad y anunció el inicio de la segunda fase para aquellos que no hayan participado de este.

“El PAFE es un programa de la Secretaría de Desarrollo Económico y fue una de las primeras estrategias que implementamos al inicio de la pandemia en el 2020. Este consiste en un incentivo económico para micro, pequeños y medianos empresarios establecidos en la ciudad. Al momento hemos ayudado a 331 comercios para un total de cerca de $1.2 millones de fondos municipales inyectados a la economía de Caguas. Ahora comenzamos una segunda fase de este con el que esperamos atender aquellos que aún no se hayan beneficiado del mismo. Los fondos son limitados, pero nos permite continuar ayudando particularmente a los micro y pequeños negocios de la ciudad afectados por la pandemia”, explicó Miranda Torres durante la entrega de los cheques a los empresarios José Vega Torres, de Piscina El Cacique; Quintín Rivera, de Quality and Reliable Services, Inc., y Juan Carlos Cruz, del Restaurante Ichiban.

La segunda fase del PAFE ofrece subvenciones de hasta $2,000 para comercios cagüeños. Los requisitos son: tener un negocio activo, registro de comerciante al día, pago de la patente al día, permiso de uso, certificado de “good standing”, al menos un año de operación y no haber recibido donativos del PAFE anteriormente. Para ser considerados, los comerciantes deben presentar todos los documentos solicitados. Los fondos son limitados. Para solicitar, favor de escribir a donativofase2@gmail.com.

Un 28% de los comercios beneficiados en la primera fase del PAFE ubican en el barrio Pueblo (centro urbano tradicional y sectores aledaños). La mayor parte de los negocios que han participado del PAFE se encuentran en los sectores de servicio, comercio al detal, restaurantes, salones de belleza, servicios legales, servicios de salud, talleres de mecánica, entre otros. Además, se han distribuido 3,000 paquetes de materiales informativos sobre prevención del COVID19 para apoyarlos en la rotulación de los locales y se han trabajado cerca de un centenar de talleres virtuales en los que han participado cerca de 4,500 personas.