Alcalde de Caguas exige acción del gobierno estatal para reparar las carreteras en su municipio

William Miranda Torres, alcalde de Caguas. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, exigió nuevamente al gobierno central que cumpla con su responsabilidad y desistan de una vez y por todas el discrimen y abandono que por más de 4 años han tenido contra el municipio de Caguas y atienda los reclamos de nuestra gente asignando los fondos necesarios para la reparación de las carreteras estatales que ubican en la ciudad y que se encuentran en condiciones desastrosas.

Miranda Torres hizo su reclamo en una conferencia de prensa desde la sede de la Asociación de Alcaldes en Puerta de Tierra donde estuvo acompañado del presidente de este organismo Luis Javier Hernández y líderes comunitarios de Caguas. “Durante 4 años hemosreclamado al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que repare las carreteras estatales que están en malas condiciones y que representan un peligro para los ciudadanos que transitan por ellas. Nuestros esfuerzos han sido infructuosos y la falta de acción del gobierno central es insostenible para la gente de Caguas”, aseguró.

El primer ejecutivo municipal hizo un recuento de las gestiones que ha llevado a cabo para que el DTOP atienda las carreteras en estado crítico en Caguas. Las acciones más recientes han sido cartas al gobernador Pedro Pierluisi y a la designada secretaria del DTOP. Pero este relamo no es nuevo. Desde el cuatrienio pasado Mirada Torres cursó cartas al entonces secretario del DTOP y se reunió con la entonces gobernadora, Wanda Vázquez, en busca de una solución que al momento no se ha producido. Recordó que a raíz de la reunión con la primera ejecutiva en septiembre del 2019 en la Autoridad de Carreteras y Transportación le indicaron que existía un proceso de preparación de subasta para arreglar las carreteras PR-784, PR-795 y PR-788, y que tenían en diseño la PR-183, para luego proceder con la subasta de esta última.

Ante la falta de acción del gobierno central la administración municipal de Caguas ha asfaltado y arreglado carreteras municipales y estatales desde el año fiscal 2012-2013 al presente con una inversión de $15.15 millones. Cabe destacar que, de la cifra mencionada, más de $11.23 millones provienen de fondos del municipio, no de ninguna asignación estatal.

Los trabajos que se han llevado a cabo en los años mencionados han impactado a los 11 barrios de la ciudad, por lo que incluyen urbanizaciones, áreas rurales y avenidas. Para ilustrar las cifras, es necesario hacer constar que la administración municipal ha invertido cerca o más de un millón de dólares en todos esos años fiscales mencionados, con excepción del 2017-2018, que fue el año del huracán María.

A modo de ejemplo, Mirada Torres, dijo que se han atendido los kilómetros más deteriorados de las siguientes carreteras estatales: PR-784 y PR-785 en Cañaboncito, con una inversión de $746,665. Estos trabajos ya se realizaron y se están dando los últimos toques de marcado de líneas. Mientras que los trabajos en los kilómetros más críticos de la PR-795 en Río Cañas con una inversión de $331,567 y la Avenida Gautier Benítez (PR-1) con una inversión de $894,000 comienzan en este mes.

Aun con esta millonaria inversión municipal, se estima que en Caguas los proyectos en las carreteras principales en jurisdicción del municipio con necesidad de asfalto ascienden a $7 millones y $15 millones en carreteras estatales los cuales hemos reclamado por años.

Continuó diciendo Miranda Torres que algunas de las carreteras estatales que requieren atención se encuentran: PR-763, PR-765, PR-761, PR-183, PR-34, PR-1, PR-784, PR-7784, PR-785, PR-788, PR-795, PR-796 y PR-798. “Es claro que el pasado cuatrienio no existió justicia en la forma en que se repartió el asfalto por parte del gobierno central a los municipios. En el caso de Caguas el asfalto que recibimos no correspondió a la magnitud de la necesidad y a otros factores como población, vehículos registrados y extensión territorial”, denunció el alcalde.

“La frustración de la ciudadanía la entiendo y la comparto. El estado de las carreteras estatales es terrible. Mi administración municipal ha trabajado duro para cumplir nuestra parte. Sin embargo, el DTOP no ha sido una agencia responsiva a la magnitud del problema que tenemos con el estado de deterioro de las carreteras del país. No se trata de excusas o pasar la papa caliente. Lo que ocurre es que hay una agencia que existe para mantener las carreteras y no está cumpliendo con esa función”, afirmó Miranda Torres.

Uno de los casos críticos que demuestra la poca atención y el discrimen de parte del DTOP a las carreteras estatales que ubican en Caguas, es un derrumbe de gran escala en el Barrio Borinquen, PR-765 a la altura del Km. 4.9 que se suscitó como consecuencia del paso de la tormenta Isaías en el año 2020. Dicho fenómeno atmosférico se registró el 30 de julio y hasta este momento esa comunidad no ha visto resuelto el asunto del derrumbe.

Por su parte el presidente de la Asociación de Alcaldes Luis Javier Hernández se unió a las denuncias y reclamos presentadas por el alcalde de Caguas señalando que la condición crítica de las carreteras estatales debe ser prioridad para el nuevo gobierno, esto sin olvidar la discriminación que hubo durante el pasado cuatrienio en contra de los municipios pertenecientes a la Asociación de Alcaldes.

“Es increíble que a más de tres años del impacto del huracán María, aún queden miles de proyectos en carreteras secundarias y terciarias estatales sin resolver. Este servidor en reunión sostenida con la designada secretaria del DTOP le solicitamos con carácter de urgencia un plan de trabajo, para atender esta crisis de seguridad vial que vivimos en el país. Es por esto por lo que hoy junto al amigo Miranda Torres reiteramos nuestra solicitud de atención a nuestros municipios”, señaló Hernández.

“Hoy ejemplificamos con estas denuncias como el gobierno central abandonó sus responsabilidades. Tengo que reconocer a los empleados del Departamento de Obras Públicas Municipal que hacen una labor titánica, pero hay que reconocer que no todo recae sobre la administración municipal. Nuestro record de servicio y atención a las carreteras de nuestra jurisdicción está documentado. Reconozco que nos queda mucho trabajo por hacer y estaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para identificar fondos para hacer otros proyectos que requieren una pronta atención. Pero el gobierno central tiene que responder a los ciudadanos y hacer su trabajo”, culminó diciendo Miranda Torres.