Alcalde de Carolina anuncia disponibilidad de fondos para pago de hipotecas con atraso por COVID-19

CAROLINA – Los residentes de Carolina que por motivo del COVID-19 han experimentado atrasos en sus pagos hipotecarios podrán solicitar asistencia económica al Departamento de Vivienda Municipal.

“Contamos con fondos especialmente aprobados para estos casos, de personas que por motivos de salud, pérdida de ingresos o de trabajo no han podido cumplir con sus pagos hipotecarios a partir de marzo de 2020”, anunció el Alcalde José Carlos Aponte, al destacar que los fondos estarán disponibles desde el lunes.

Los fondos obtenidos a través de una subvención otorgada por el Departamento de la Vivienda Federal y Desarrollo Comunal (HUD, por sus siglas en inglés) estarán disponibles única y exclusivamente para residentes de Carolina que sean dueños de la propiedad donde residen; no deberán poseer otras propiedades de viviendas; haber registrado atrasos en el pago de su hipoteca por pérdida o reducción de ingresos relacionados al COVID-19. Los interesados en participar deberán presentar solicitud de ingresos y completar una certificación que indique no haber recibido asistencia económica de ningún otro programa para este propósito. Esta asistencia no aplica para el pago de alquileres ni utilidades.

Serán elegibles los residentes de Carolina con pago de hipoteca atrasada hasta tres meses a partir del 15 de marzo del 2020 en adelante (o mientras dure la disponibilidad de fondos), y según la cantidad máxima establecida en los parámetros del programa.

Las personas interesadas en beneficiarse de esta asistencia deberán completar la solicitud que aparece en la dirección electrónica hipotecas@carolina.pr.gov.

La solicitud del programa deberá acompañarse con todos los documentos requeridos. No se aceptarán solicitudes en forma parcial ni presencial. Las solicitudes completadas serán colocadas en una lista de espera para ser evaluadas según el día y la hora que fueron recibidas. El evaluador revisará la solicitud en todas sus partes, así como los documentos requeridos, tras lo cual se coordinará una cita virtual con el propósito de revisar y confirmar la información recibida; determinar la elegibilidad del programa; determinar la cantidad de la asistencia económica elegible y aclarar cualquier otra información que sea necesaria. Una vez completada esta fase, se contactará a la institución hipotecaria para coordinar y completar el proceso de desembolso correspondiente.

La Oficina de Sistemas Bibliotecarios de Carolina tendrá personal disponible en el Coliseo Guillermo Angulo, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., para asistir a las personas interesadas en completar las solicitudes de forma virtual.