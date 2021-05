Alcalde de Carolina anuncia la apertura de los cuatro cementerios municipales el Día de las Madres

(Fotos/Suministradas)

CAROLINA – Las personas que interesen acudir a los cuatro cementerios municipales para orar por el eterno descanso de las madres y sus seres queridos fallecidos podrán hacerlo observando el protocolo desarrollado y bajo estrictas medidas de seguridad que eviten en todo momento el contagio del COVID-19.

El domingo 9 de mayo, día en que se conmemora el Día de las Madres, los cementerios municipales de los barrios Santa Cruz, Carruzos, Trujillo Bajo y el de Carolina Pueblo estarán abiertos de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Para aquellos que interesen adelantar su visita, el viernes 7, los cuatro camposantos también abrirán al público de 1:00 a 4:00 de la tarde. El protocolo permitirá visitas de un máximo de tres personas por familia, bajo un máximo de 15 minutos de duración; todos los visitantes deberán tener sus mascarillas puestas y observar el distanciamiento físico.

“Nuestras tradiciones familiares no deben interrumpirse por la pandemia si podemos hacerlas con precaución. Pero ya que estamos atravesando esta crisis de salud, debemos ser muy estrictos al observar el protocolo de protección y evitar los contagios, cuidándonos unos a otros con el uso de mascarillas, desinfectante y manteniendo el distanciamiento físico. Sugerimos a los padres que esos días no traigan a sus hijos para que no los expongan a un ambiente de posible riesgo, ya que los niños no están vacunados contra el COVID-19. El bienestar de todos: jóvenes, viejos y niños, es responsabilidad de todos”, comentó el alcalde José Carlos Aponte.

Personal municipal estará brindando el acceso según sea el lote donde se encuentre la tumba que se desea visitar y así evitar la aglomeración de personas en un mismo sector. “Las personas que deseen llevar flores podrán hacerlo siempre y cuando sean artificiales; con esto queremos evitar el empozamiento de agua en floreros, que a la larga se convierte en lugar ideal para la propagación de mosquitos”, añadió el alcalde Aponte.

Preocupado por el alto nivel de contagio que existe en el país, el alcalde hizo un llamado especial a las familias a celebrar este día con especial atención a no poner en riesgo a nuestros seres queridos.

“Sabemos que ya las familias necesitan verse y compartir. Pero el llamado es a planificar ese encuentro en espacios abiertos, usar la mascarilla, aunque todos estén vacunados y a cuidar las manifestaciones de cariño que, aunque son tan necesarias y anheladas, pudieran provocar un contagio sin saberlo. Hay muchos contagios sin síntomas y no sabemos como el COVID puede afectar a otro. Este año el verdadero amor se demuestra protegiendo a los demás”, recalcó Aponte.

Actualmente todos los cementerios municipales están cerrados por el COVID-19, pero personal del Departamento de Asuntos Ambientales permanece dándole mantenimiento diario.

Para obtener más información, puede comunicarse con el Departamento de Asuntos Ambientales al teléfono (787) 752-1788.