Alcalde de Ceiba presenta nuevo presupuesto con millonario déficit municipal heredado

Samuel Rivera Báez, alcalde del municipio de Ceiba. (Foto/Suministrada)

CEIBA – El alcalde del Municipio de Ceiba, Samuel Rivera Báez, entregó a la Legislatura Municipal el presupuesto para el año fiscal que inicia el 1 de julio de 2021 y finaliza el 30 junio de 2022. El presupuesto operacional del fondo general del municipio asciende a $8.6 millones.

Rivera Báez, informó que, según los más recientes estados financieros auditados, el municipio tiene un déficit acumulado de más de $15.9 millones, al 30 de junio de 2020. También dijo que tiene un exceso de gastos sobre ingresos de aproximadamente $1.8 millones, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020.

Asimismo, el alcalde dijo que el municipio enfrenta deficiencias significativas de flujo de efectivo, varios casos y reclamaciones legales de cuantiosas sumas y registros de contabilidad atrasados en alrededor de seis meses. Esta situación, según Rivera Báez, dificulta la toma de decisiones informadas y responsables sobre asuntos gerenciales y financieros del municipio.

“Hoy, como primer ejecutivo de este maravilloso pueblo, reafirmo mi compromiso ante el reto y la responsabilidad depositada en mí hace unos meses cuando juramenté a mi cargo. He decidido tomar todas estas dificultades, problemas y retos como una gran oportunidad para retomar el control de todas las funciones administrativas del municipio y con ello devolverle la confianza al pueblo”, manifestó el alcalde.

El Primer Ejecutivo Municipal reconoció las dificultades que enfrenta para encaminar el desarrollo del pueblo. La pandemia del Covid19, ahora sumado al déficit municipal son los mayores retos que tiene el alcalde. Sin embargo, aseguró que ha trazado planes específicos para alcanzar el anhelado progreso para el pueblo.

El alcalde anunció algunos de los proyectos que tiene en agenda para el próximo año fiscal y los años subsiguientes, cuyos costos estimados agregados se estiman en $4.5 millones. Especificó que estos generarán sobre $245,631.54 en ingresos provenientes de patentes y arbitrios de construcción al municipio.

Algunos de esos proyectos incluyen: repavimentación de diferentes caminos municipales tales como: Chupacallos, sector Parcelas Aguas Claras, camino Quintas II y Jardines de Ceiba, entre otros. La rehabilitación de los parques de pelota en Villas del Pilar, El Saco, Nito Cortijo, Los Machos, el parque de la comunidad Aguas Claras, las canchas de baloncesto de Quebrada Seca, Aguas Claras y Los Machos.

“El proceso de transformación total de nuestro pueblo no será fácil y el mismo enfrentará obstáculos y ataques diversos, pero que no quepa la menor duda de que no retrocederemos en nuestro deseo de convertir a Ceiba en una ciudad de progreso y que con tenga la sana convivencia que todos queremos. Continuemos juntos esta nueva etapa y juntos luchemos por esta tierra. Levantemos la bandera de nuestro querido Ceiba porque es tiempo de la acción”, puntualizó el alcalde ceibeño.