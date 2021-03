Alcalde de Culebra y senadora del Distrito de Carolina exigen trato igual para los culebrenses 

(Foto/Suministrada)

CULEBRA – La senadora del Distrito Carolina, Marissa Jiménez, visitó y pernoctó –este fin de semana- en el Municipio de Culebra, donde además de reunirse con el alcalde de la municipalidad, Edilberto ‘Junito’ Romero, escuchó el sentir de “los ciudadanos, en torno al cambio en los servicios esenciales, tras la renuncia de Mara Pérez a la dirección de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico (ATM)”.

“Partiendo de lo que hemos escuchado y visto, en esta visita, la realidad es que aún no todo está resuelto… Hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos residentes de Culebra, al igual que con el alcalde, y nos hemos encontrado con un ‘parcho’… La situación es que la barcaza, que viene con suministros de la Isla Grande, se tarda, aproximadamente, unas cuatro horas en llegar aquí. Esto está provocando, grandemente, que los comerciantes no quieran llegar aquí, lo que, indiscutiblemente, viene de la mano con el problema de los suministros… Esta situación no resiste mucho más, por lo que es bien importante resolver la situación del ‘Isleño’, ‘Cayo Largo y ‘Santa María de inmediato. Estamos hablando de una situación de emergencia y ya los ciudadanos no resisten más”, explicó la Senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), quien hizo hincapié en que el panorama en Vieques “es, prácticamente, el mismo”.

“Ciertamente, la situación no está resuelta y tampoco estoy satisfecha… Las personas pueden tener acceso a los suministros, pero lo que están teniendo que pasar, para tenerlos, no es la mejor alternativa. Los comerciantes se están viendo afectados y quieren, incluso, dejar de traerlos… De otra parte, los ciudadanos nos dicen que no pueden viajar a la Isla Grande, como de costumbre, porque llevar los vehículos les tomaría todo el día y, posiblemente, se quedarían allá”, indicó.

“Nuestro Municipio de Culebra, al igual que nuestra gente, se merece un respeto. Nosotros necesitamos sentirnos respetados… Este reclamo no es de ahora, sino que viene de décadas. Lamentablemente, y sin importar la administración gubernamental de turno, nunca se nos toma en consideración en medio de la toma de decisiones que tienen que ver con nuestra amada isla y, por ende, el transporte marítimo”, manifestó el primer ejecutivo culebrense.

“Es lamentable que nos quieran imponer compañías y embarcaciones, sin contar necesariamente con la opinión de nosotros… Nosotros somos parte de los 78 municipios que componen a Puerto Rico. Pero, a veces hay quienes piensan que, porque somos una islita pequeña, integrada por 1,800 residentes, no somos parte de la Isla Grande. La realidad es que nosotros somos ciudadanos americanos y necesitamos que se nos respete, al igual que a los otros ciudadanos. Tristemente, a veces nos tratan como menos, ya que somos poquitos. Aún así, nosotros tenemos un corazón bien grande y somos gente luchadora”, puntualizó Romero.

“No contar con un sistema de transportación marítima adecuado, vulnera los derechos constitucionales de los ciudadanos de Culebra y limita, enormemente, el acceso a la educación, salud, comercio y libre movimiento”, señaló el alcalde.

La legisladora del PNP radicó, recientemente, el Proyecto del Senado 238 “a los fines de autorizar, establecer un plan de contingencia para asegurar la transportación marítima ininterrumpida hacia las Islas Municipios de Vieques y Culebra”.

“Lo que nosotros estamos proponiendo es que se prepare y mantenga un plan de contingencia detallado en torno a cómo se asegurará, de manera ininterrumpida, la transportación marítima de carga y pasajeros a las Islas Municipios de Vieques y Culebra”, finalizó quien recalcó que “nuestro corazón está perfectamente en sintonía con las necesidades de nuestros hermanos de Vieques y Culebra”.