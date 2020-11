Alcalde de Fajardo asigna más fondos a programa de pago de renta e hipotecas

(Foto/Archivo)

FAJARDO – El alcalde del municipio de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez, anunció que asignó otros $115,000.00 al programa de Asistencia de emergencia para el pago mensual de renta o hipoteca y utilidades atrasadas. Este programa beneficia a residentes fajardeños que tienen atrasos en el pago mensual de su casa.

Meléndez Méndez, explicó que el programa se nutre de fondos del programa de (C.D.B.G), Community Development Block Grant y añadió que el municipio cuenta con este servicio de ayuda desde el año 2016.

“Esta asistencia va dirigida a residentes que están en peligro de quedarse sin su hogar debido a su incapacidad para pagar su hipoteca, alquiler o utilidades. Los interesados deben llenar una solicitud y cumplir con unos criterios de elegibilidad”, especificó el alcalde.

Según informó, el Primer ejecutivo Municipal, el programa provee el pago de renta, hipoteca o utilidades, atrasadas, hasta un máximo de tres meses. Para cualificar tiene que ser residente de Fajardo, demostrar que han tenido pérdida de ingresos, pérdida de empleo, reducción de jornada laboral o alguna enfermedad, entre otras razones que le han imposibilitado hacer los pagos.

También será evaluada la elegibilidad económica de los solicitantes quienes para cualificar deben tener ingresos cónsonos con la tabla de ingresos anual de (HUD), US Department of Housing and Urban Development. De igual forma, deben presentar una carta de morosidad del banco o del arrendador y el atraso debe ser mayor a 60 días.

“Queremos que nuestra gente tenga un techo seguro. Este programa es una ayuda que le permite a las familias recuperarse o aliviar alguna situación económica que estén enfrentando por pérdidas de ingresos. No duden en llamar al municipio y orientarse”, dijo el alcalde.

Los interesados pueden comunicarse con la Oficina de Asuntos Federales del Municipio al 787.863.4115.