Alcalde de Fajardo lamenta atropellado proceso primarista

FAJARDO – El alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey “Meléndez Méndez, lamentó lo sucedido, hoy, con el proceso de Primarias y lo catalogó como una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico. Fajardo fue uno de los municipios que no recibió las papeletas de votaciones.

“Agradezco a todo nuestro equipo de trabajo y a todas las personas que salieron desde temprano a votar y no pudieron hacerlo, a todos ellos que estuvieron largas horas esperando para ejercer su derecho al voto, mi agradecimiento por su compromiso y su paciencia. Aunque lo sucedido estuvo fuera de mis manos, les pido excusas, siento vergüenza ajena por lo que nuestro pueblo y nuestros electores tuvieron que pasar el día de hoy”, manifestó el alcalde.

Meléndez Méndez, quien también participa de las Primarias en busca de continuar al frente de su municipio, dijo que es momento para que la Comisión Estatal de Elecciones reevalúe la manera en la cual están realizando el trabajo. “Lo que pasó hoy no se puede repetir, tuvimos la oportunidad, el fin de semana pasado, de ver todos los errores que se cometieron, le garantizamos al pueblo que eso se iba a corregir para este fin de semana y todos ya vimos lo que pasó”, argumentó el alcalde.

Sin embargo, Meléndez Méndez hace un llamado a los electores a no desanimarse. “Esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar, es el momento de escoger a esos hombres y mujeres que nos representarán en la papeleta en noviembre. Yo necesito tu apoyo el próximo domingo, necesito que me ayudes a permanecer en la alcaldía de Fajardo para seguir llevando a nuestro pueblo por la ruta correcta, por la ruta del progreso, para llevarlos hacia un nuevo comienzo. Por eso es importante que, el próximo domingo, no se queden en sus casas, tenemos que volver a salir, el equipo electoral y todo el pueblo de Puerto Rico vamos a hacernos sentir en las urnas”, dijo el alcalde.