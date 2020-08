Alcalde de Fajardo retiene candidatura por alcaldía

FAJARDO – El alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey “Meléndez Méndez, ganó las Primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y retuvo la candidatura por la alcaldía del pueblo, que se disputó con Armando “Mandy” Rivera.

Meléndez Méndez obtuvo 2,770 para un 62.01% sobre Mandy Rivera quien tuvo un 37.99% con 1,697 de votos. Estos resultados reflejan el 97.30% de los colegios ya reportados.

“Estoy súper contento, agradecido de las muestras de cariño y del apoyo de nuestra gente, gracias por validar mi plan de trabajo, la emoción no me cabe en el pecho. Tengo que agradecer a mis padres que me inyectaron este amor por el servicio público, a mi equipo electoral por su gran trabajo y respaldo”, manifestó Joey Meléndez.

“Ahora el llamado es a la unidad del pueblo, sé que todos queremos lo mejor para Fajardo, sin colores, como me enseñó mi padre, ahora es momento de trabajar y de solucionar los problemas de la gente. En mi tienen un amigo, un colaborador que va a trabajar por cada uno de los fajardeños. Que Dios bendiga al pueblo de Fajardo”, dijo el alcalde.