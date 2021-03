Alcalde de Fajardo rinde homenaje a mujeres del pueblo

José Aníbal Meléndez Méndez, alcalde del Municipio Autónomo de Fajardo. (Foto/Suministrada)

FAJARDO – El alcalde del Municipio Autónomo de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez, rindió homenaje a las mujeres del pueblo con un homenaje transmitido por la página de Facebook del municipio. El especial difundido cuenta con mensajes positivos en voces de mujeres del pueblo y espacios musicales.

“Hemos preparado este obsequio para celebrar con las mujeres de nuestro pueblo. A ti mujer fajardeña que te levantas con tesón cada día, a luchar, por qué quieres cumplir con tu trabajo, cumplir con tu familia, no importa tu profesión, no importa a lo que te dedicas, no importa si estas en busca de tus metas, no importa si te quedas en tu casa, si trabajas de ama de casa una de las profesiones más difíciles, a todas ustedes mis respetos, mi admiración, cariño y agradecimiento en esta semana y todos los días del año”, manifestó el alcalde.

El contenido del homenaje es dirigido por el alcalde quien presenta los segmentos y los espacios musicales. Algunos de los mensajes incluyen experiencias de vidas de mujeres destacadas en el pueblo que rinden algún servicio entre ellas: la pastora Isamar Del Río del Movimiento Luz del Mundo; la doctora Sara López directora ejecutiva del Hospital Caribbean Medical Center; Nicole Montañez, propietaria del Chinchorro Tía Manin; Raquel Cepeda, directora interina del Departamento de Obras Públicas Municipal y la senadora Marissa Jiménez.

En su mensaje, el alcalde destacó la importancia y el rol que desempeñan las mujeres en el municipio. Meléndez Méndez, mencionó que en su grupo de trabajo muchas posiciones de liderato están encabezadas por mujeres algunas de ellas son: la vicealcaldesa, las directoras de los Departamentos de Finanzas, Recursos Humanos, Obras Públicas, Manejo de Emergencias Turismo y Ayuda al Ciudadanos.

Los interesados en ver el especial pueden acceder a través de la página de Facebook del municipio de Fajardo. El especial cuenta con la música de Ángel “Yilo” Quiñones en la guitarra, Shaddai Díaz en danza y Arlene Parrilla en el Arpa.

Cabe destacar que, como parte de la celebración de la Semana de la Mujer, el alcalde recorrió las diferentes oficinas del municipio para entregar a cada mujer trabajadora un detalle que contenía una caja de fresas con chocolate.