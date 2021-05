Alcalde de Humacao anuncia horario de visita a cementerios

(Foto/Suministrada)

HUMACAO – El alcalde de Humacao, Reinaldo “Rey” Vargas anunció que, con motivo del fin de semana del Día de las Madres, así como por la pandemia del Covid-19, todas las visitas a los cementerios municipales tendrán un horario en específico.

“A raíz de la pandemia del Covid-19 y la celebración del Día de las Madres le comunicamos a los propietarios de panteones en los cementerios de Mariana, Histórico y de Verde Mar que hemos establecidos unos horarios para que las familias y visitantes puedan de manera segura acudir a los mismos”, indicó el Primer Ejecutivo.

A tales efectos, de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 2:30 p.m los ciudadanos podrán ir a efectuar trabajos de limpieza y pintura en sus respectivas áreas y este próximo sábado y domingo Día de las Madres cumpliendo con los protocolos del Departamento de Salud y la Orden Ejecutiva, solo se permitirán visitas a las tumbas y no de limpieza de 7:00 a.m a 4:00 p.m.

Es importante la utilización de mascarilla en todo momento así como de “sanitizer”.