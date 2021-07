Alcalde de Humacao dice que no hará convenio con Luma Energy

Reinaldo “Rey” Vargas, alcalde de Humacao. (Foto/Suministrada)

HUMACAO – El alcalde de Humacao, Reinaldo “Rey” Vargas, está dispuesto a apostarse frente a la instalaciones de Luma Energy junto a compueblanos para que atiendan sus problema con el servicio eléctrico en el área este.

En una entrevista con Radio Isla, el alcalde dijo que en el municipio se podría trabajar el alumbrado público y el desganche en el municipio, pero no así trabajos mayores como estipula la compañía mediante contrato.

“Hay cosas sencillas que uno pudiera atendérselas… pero poner una línea a los municipios para querellas, eso no es problema de los municipios”, apuntó.

“Yo estaría dispuesto a trabajar el alumbrado público, posiblemente el desganche , pero hacerme cargo de averías grandes, incluyendo averías de transmisión y distribución, no. Primero no tenemos el equipo, no tenemos la gente ni especialistas para hacer eso”, sostuvo.