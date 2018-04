Alcalde de Humacao no avala a posible cierre de la UPR de su pueblo

HUMACAO – El Alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo Panisse, se mostró preocupado por los efectos que puede tener el plan de la Junta de Supervisión Fiscal sobre la Universidad de Puerto Rico, por consiguiente el Recinto de Humacao. De hecho al planteamiento de consolidar recintos, el Alcalde dijo un rotundo no, al cierre de la UPR-Humacao. “Nos referimos al activo educativo más importante de nuestra sociedad, que inequívocamente nos sitúa como uno de los países que más profesionales le ofrece al mundo. Si algo es cierto es que la educación y nuestra Universidad no son un gasto, es una inversión para el futuro y desarrollo de Puerto Rico,” señaló Trujillo Panisse.

“Apoyo la autonomía de la UPR en Humacao como principio para la excelencia en la educación, por lo que las reformas necesarias deben originarse en la comunidad universitaria”. señaló Trujillo Panisse.

Alegadamente, argumentos expresados por la J.S.P. es consolidar 10 de los 11 recintos en tres “conglomerados” donde habrá un recinto principal y los demás como centros especializados en áreas académicas. Se comenta que Humacao y Ponce estarían siendo unos centros especializados de Cayey. Los argumentos de que la Universidad no es rentable, la posible pretensión de disminuir drásticamente su presupuesto, e incluso, la posibilidad de la desaparición de Programas Educativos, Departamentos, no debe ser una alternativa” según expresiones del Alcalde de Humacao.

Además de preocuparme por los recortes que sufrirá el gobierno municipal que me honro en dirigir, añado ahora la preocupación de nuestro pueblo que está drenado de tanta noticia negativa, de un posible cierre de nuestro recinto de Humacao. Si hay algo claro es que no solo Humacao, si no toda el área este se beneficia de tener el

Recinto Universitario de Humacao que es uno de primer orden, tanto así que los estudios científicos demuestran que la población de estudiantes en la UPR Humacao son una población de bajos recursos, pero con un índice académico sobresaliente; que me demuestren a mí, que el recinto de Humacao no es viable para seguir ofreciendo los servicios educativos de excelencia que le ofrece a la ciudad de Humacao y a las ciudades aledañas” concluyó Trujillo Panisse.