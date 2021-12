Alcalde de Humacao reacciona ante alegaciones por investigación federal en su contra

Rey Vargas. (Foto/Suministrada)

“Durante los pasados días ha trascendido información en los medios de comunicación regional y nacional donde se menciona al municipio de Humacao y mi persona sobre una alegada investigación.

Deseo dejar claro que no he sido notificado por ninguna autoridad oficial sobre investigación alguna hacia mi persona, por lo que no estaré emitiendo comentarios al respecto.

Continuaré trabajando como lo he hecho desde el primer día por nuestra gente de Humacao dándole el buen servicio y continuidad a trabajos y proyectos que hemos establecido para el progreso y bienestar de nuestro pueblo”, expresó “Rey” Vargas mediante declaraciones escritas.