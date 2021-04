Alcalde de Humacao se mantiene en aislamiento preventivo 

Reinaldo “Rey” Vargas, alcalde de Humacao. (Foto/Suministrada)

HUMACAO – El alcalde de Humacao, Reinaldo “Rey” Vargas anunció que se mantendrá en un aislamiento preventivo durante esta semana, luego de haber sido notificado durante la tarde de ayer de una persona que dio positivo al Covid-19 y que había tenido contacto con éste.

“Luego de recibir en la tarde de ayer una llamada del Departamento de Salud donde se me notificaba sobre una persona con la cual compartí y que dio positivo a Covid-19, procedimos de manera responsable y me realicé la prueba de antígenos la cual arrojó negativo, así como la molecular la cual tendré los resultados en 48 horas. No empece al resultado negativo, y de tener las dos dosis de la vacuna, estaré siguiendo con el protocolo establecido por la Oficina de Investigación y Rastreo del municipio acogiéndome a un aislamiento preventivo durante toda esta semana”, explicó el Primer Ejecutivo humacaeño.

Por otro lado, Vargas estará trabajando de manera remota y en constante comunicación con su equipo de trabajo para darle continuidad a la agenda establecida.

“Reiteramos el llamado a toda la ciudadanía a que acudan a nuestro Centro de Vacunación en el Coliseo Marcelo Trujillo Panisse o alguna farmacia autorizada para que puedan recibir la vacuna de manera segura”, sostuvo el Alcalde.