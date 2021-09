Alcalde de Humacao se opone tenazmente alza solicitada por LUMA en tarifa de luz

Reinaldo “Rey” Vargas, alcalde de Humacao. (Foto/Suministrada)

HUMACAO – El alcalde de Humacao, Reinaldo “Rey” Vargas anunció su oposición al alza en la tarifa de luz solicitada recientemente por LUMA Energy.

“El pueblo de Puerto Rico no aguanta un alza en la factura de energía eléctrica, por lo que me opongo tenazmente a la solicitud que hizo el consorcio de LUMA Energy. Es una falta de respeto que los gerenciales y directivos estén solicitando un aumento en la factura cuando diariamente el servicio que ofrecen es uno deficiente”, sostuvo el Primer Ejecutivo humacaeño.

En Humacao, según indicó Vargas, el servicio eléctrico no es uno consistente, donde muchos sectores sufren de interrupción del servicio en todo momento y a todas horas.

Lo que se esperaba del consorcio de LUMA Energy era un buen servicio para las comunidades, “pero ahora son más las interrupciones donde se han visto cientos de ciudadanos humacaeños afectados”.

A tales efectos, Vargas repudia enérgicamente que LUMA se atreva a pedir aumento en la factura de luz, cuando aún no han podido trabajar ni mucho menos canalizar las peticiones y querellas de los ciudadanos.

“En estos momentos que todavía nuestra Región no se ha recuperado de los eventos del huracán María y la pandemia, nuestros ciudadanos y comercios no aguanta un aumento al servicio. Todavía la persona que tienen dirigiendo el Distrito que compone los pueblos de Humacao, Las Piedras, Naguabo y Yabucoa, ingeniera Berríos brilla por su ausencia. Se ven las líneas eléctricas sin desganche preventivo. Sabemos de los pocos celadores de líneas con los que cuentan para trabajar en la zona. Después de las seis de la tarde no tienen personal para atender averías. Cuando era la AEE tenían personal hasta las 11:00 p.m. Ese buen servicio que ofrecieron está bien distante de poderlo cumplir”, dijo el Alcalde.