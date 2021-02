Alcalde de Luquillo continúa interesado en adquirir el balneario

Balneario La Monserrate. (Foto/Jayleen Rodríguez)

Héctor J. Álvarez Colon

LUQUILLO – El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, antes de presentar su renuncia en julio de 2019, firmó la Resolución Conjunta 376 que daba paso a la transferencia del Parque Nacional Balneario y Centro Vacacional de Boquerón al municipio de Cabo Rojo. La medida, también, incluía el traspaso del balneario La Monserrate y el balneario Seven Seas a los ayuntamientos de Luquillo y Fajardo, respectivamente. No obstante, en el 2021 aún no se ha oficializado el traspaso, por lo que los balnearios Seven Seas y La Monserrate continúan bajo propiedad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Programa Parques Nacionales.

El pasado viernes, 29 de enero, el alcalde de Luquillo, Jesús G. Márquez Rodríguez, estuvo presente en una conferencia internacional que se llevó a cabo en Humacao donde estuvo presente el gobernador Pedro Pierluisi. En su mensaje, el gobernador se comprometió a transferir los balnearios de Humacao y Cabo Rojo a sus respectivas administraciones municipales. El alcalde luquillense se levantó y reclamó nuevamente el balneario La Monserrate e indicó las pésimas condiciones en las que se encuentra y que está dispuesto a aceptarlo de forma justa.

“Nosotros (la administración municipal) siempre estuvimos solicitándole al DRNA una correlación de ingresos y egresos porque nos preocupa mucho las condiciones en que se encuentran las instalaciones del balneario. Este servidor como alcalde quiere asumir responsabilidad del mismo, porque ese patrimonio lo queremos ver en mejores condiciones. Es responsable pensar que si lo vamos a recibir tenemos que saber cuáles son ingresos y egresos que tiene y el costo operacional que conlleva para tener un verdadero plan con el balneario. Lamentablemente, esa información nunca la enviaron al municipio”, manifestó en entrevista con este medio.

Márquez Rodríguez agregó que el primer mandatario se mostró dispuesto a dialogar y que estaba en disposición de traspasar en usufructo el balneario La Monserrate a la administración municipal.

“Lo vemos bien porque una transferencia con título de propiedad conlleva otros temas como el uso de la zona marítimo terrestre y eso es jurisdicción del DRNA y el Cuerpo de Ingenieros. Lo que nos preocupa son las condiciones en que se encuentran las facilidades. Con el usufructo nosotros podemos comenzar a trabajar y sería excelente, sin embargo, necesito que el DRNA nos envié la información solicitada”, sostuvo el alcalde, quien le envío una misiva al secretario de esa agencia, Rafael Machargo Maldonado, para sostener una reunión sobre el balneario.