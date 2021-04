Alcalde de Luquillo decreta cierre parcial de operaciones en el municipio

Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez, alcalde de Luquillo. (Foto/Archivo)

LUQUILLO – El alcalde de Luquillo, Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez emitió hoy la Orden Ejecutiva 24 a los fines de extender una declaración de emergencia y el cierre parcial de las operaciones y servicios de ese municipio, desde el sábado, 17 de abril de 2021 hasta el 2 de mayo de 2021, como una medida preventiva para controlar el riesgo por contagio de COVID-19 en esa jurisdicción.

Con esta medida, el primer ejecutivo luquillense se suma a los 40 alcaldes asociados del país, que determinaron redactar sus propias disposiciones ejecutivas, al amparo del Código Municipal de Puerto Rico, como un mecanismo para frenar el repunte de casos desatado en los pasados días por COVID-19, “del que nuestra jurisdicción no ha estado exenta”.

“En el caso particular de Luquillo, el alza en los casos de los últimos días, nos lleva a extender la declaración original de emergencia suscrita hace más de un año, y a retornar un cierre parcial de operaciones, con empleados realizando labores administrativas de forma escalonada, y otros con tareas no esenciales, moviéndose a la modalidad virtual, para minimizar el contacto físico” destacó el primer ejecutivo municipal. Las dependencias que ofrecen servicios esenciales, no verán afectadas sus operaciones ni aquellas que por la naturaleza de sus funciones tienen inherencia con la emergencia.

Los ciudadanos que deseen solicitar servicios esenciales o citas para atención directa pueden comunicarse con el cuadro telefónico de la Casa Alcaldía llamando al 787-889-2525.

La Orden Ejecutiva 24 establece además como directriz, que no se permitirán aglomeraciones en ningún espacio de esa jurisdicción, y solo se reconocerán grupos de hasta 4 personas en lugares abiertos, para los que es inminente observar el distanciamiento social, el uso de mascarillas, y la toma de temperaturas en las entradas a los mismos.

La administración municipal no alentará el otorgar dispensas o permisos para celebrar eventos sociales o multitudinarios y canceló cualquier actividad municipal que estuviese calendarizada durante el período cubierto por la Orden Ejecutiva. Sin embargo, se espera intensificar la campaña educativa en las comunidades, para desalentar la movilidad de los ciudadanos, fuera de su núcleo familiar.

En cuanto a los restaurantes, la Orden Ejecutiva 24 estipula que podrán mantener los salones comedores abiertos, siempre y cuando no se exceda del 30% de ocupación definido y bajo ninguna circunstancia se permitirá la aglomeración de personas fuera del establecimiento. Los comerciantes de Luquillo tienen la opción de radicar su Declaración de Volumen de Negocio a través de luquillo.recaudadorvirtual.com.

“Sumado a todas las disposiciones, recomendaciones y directrices contenidas en la Orden Ejecutiva, estamos recabando del Gobernador y del Secretario de Salud una campaña más agresiva de vacunación masiva, sin límite de horarios. En Luquillo, la experiencia de la vacunación masiva por servi-carro fue exitosa y tan cerca como el martes, 27 de abril estaremos administrando la segunda dosis, pero para llegar a la inmunidad de rebaño, necesitamos replicar estos esfuerzos” destacó el mandatario luquillense.

Los interesados en obtener copia de la Orden Ejecutiva-24 en su totalidad pueden acceder la página oficial del Municipio de Luquillo en Facebook @luquillopr.