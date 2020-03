Alcalde de Luquillo suspende labores municipales

LUQUILLO – Como medida preventiva a la emergencia que estamos enfrentando por el coronavirus (COVID-19), el alcalde, Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez, decretó que las dependencias municipales permanecerán cerradas a partir del lunes, 16 de marzo hasta 30 de marzo de 2020. El personal no tendrá que reportarse a sus labores y no habrá cargos a licencias por los días de cierre. De existir alguna necesidad de servicio, el director y/o supervisor se estará comunicando con el empleado para solicitar su asistencia en el área de trabajo. Solamente los servicios esenciales como la Oficina para el Manejo de Emergencias, Seguridad Municipal, Sala de Urgencias (CDT), funcionarios y el Jardín de Envejecientes Pablo Suárez estarán laborando. Este último no estará recibiendo los participantes, ya que estará brindando los servicios de alimentos directamente en su hogar. También las actividades deportivas quedan canceladas hasta nuevo aviso. La Oficina de Ventanilla Única de Servicios solo atenderá solicitudes mediante llamadas telefónicas o correo electrónico hasta el 30 de marzo de 2020. La Oficina de Ventanilla Única, estará realizara una campaña de orientación al respecto.

Como se ha decretado, mediante Orden Ejecutiva 2020-023, un toque de queda a partir del 15 de marzo y se extenderá hasta el 30 de marzo de 2020 de 9:00 p. m. a 5:00 a. m., como mecanismo de aviso, el municipio activará el sistema de alerta desde las 8:30 p. m. a 9:00 p. m., para comunicar a todos los ciudadanos.

“Por favor, permanezcan en sus hogares y mantenga una buena higiene, para ayudar contralar la propagación. El coronavirus es un asunto de responsabilidad social. Hago un llamado a la ciudadanía, especialmente a mis compueblanos luquillenses, a no asistir a las actividades sociales, tomar conciencia y cooperar con las autoridades. En la Administración Municipal, estamos proactivos y asumiendo medidas que ayuden a controlar esta pandemia.”, dijo el alcalde.

De tener algún síntoma de tos, fiebre, cansancio y dificultad para respirar, puede comunicarse con el CDT de Luquillo para una consulta, antes de asistir a un hospital para evitar un contagio o propagación, a los siguientes números: 787-500-7752, 7753, 7754 y 7755. La Oficina para el Manejo de Emergencia de Luquillo (OMME) también está disponible en el 787- 889-3193. Para información municipal puede acceder a Facebook como @luquillopr y en Instagram como municipiodeluquillo.