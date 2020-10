Alcalde de Río Grande: Exige titularidad de las instalaciones recreativas y deportivas

Jayleen Rodríguez

RÍO GRANDE- El alcalde de Río Grande, Ángel ‘Bori’ González, reclamó el traspaso en propiedad de las instalaciones recreativas y deportivas que actualmente pertenecen al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) estatal.

El pasado miércoles, 23 de septiembre, el primer ejecutivo municipal se reunió con la gobernadora Wanda Vázquez para solicitarle oficialmente el traspaso de las instalaciones recreativas y presentarle varias preocupaciones de su municipio referente a seguridad, infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA), asuntos de carreteras y proyectos en curso.

El alcalde asegura que el DRD no tiene comunicación con el municipio. “No nos consultan nada, y esta inquietud aumentó cuando recibimos una carta diciendo que estarían cortando árboles y recogiendo material vegetativo de las canchas y facilidades recreativas, pero ya eso el municipio lo hizo desde el paso del huracán María, así que ellos están atrasados 3 años y no nos han querido traspasar las propiedades para nosotros poder continuar con la labor de reconstrucción”, manifestó.

“Ellos (DRD) nunca han mantenido las facili­­­­­­dades, sino que es el municipio el que se ha hecho cargo de darles mantenimiento. El problema que estamos teniendo es que Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) no nos ha reembolsado el dinero invertido en la limpieza, la reconstrucción de verjas y limpieza de algunas de las facilidades recreativas, porque el municipio no posee la titularidad de los establecimientos”, añadió el alcalde.

Según ‘Bori’ González, el municipio de Río Grande ha invertido más de $6.2 millones municipales para la reparación de parques, canchas y la pista de atletismo. En pagos de contratistas que recogieron los escombros, trabajos de emergencias y reconstrucción de instalaciones municipales, y FEMA nos ha desembolsado aproximadamente $3.6 millones.

“Ahora mismo muchas de esas facilidades deportivas no tienen luz, no tienen agua porque no el municipio no tiene la titularidad y no ha podido solicitar el servicio”, denunció el ejecutivo municipal.

Por otro lado, González adelantó que comenzarán a trabajar en las mejoras del estadio Ovidio De Jesús y las canchas de Malpica, Río Grande Estates, Carola y Hong Kong que fueron las facilidades donde el huracán María se llevó los techos.

En el área de seguridad, el alcalde popular comentó que tiene planes de implementar el uso de cámaras de seguridad, ya que cuentan con 28 policías municipales y menos de la mitad de policías estatales.

También, mencionó que están trabajando en reubicar las oficinas de servicios esenciales en el municipio a un mismo edificio, que todavía no ha sido identificado, para unificar todos los servicios en un mismo espacio: emergencias médicas estatal, manejo de emergencias municipal, policía municipal y la idea es que se una también la policía estatal.

En cuanto al tema de la AEE y AAA, ‘Bori’ denunció que el problema es que los sistemas sanitarios no están en óptimas condiciones. “Aquí se va el agua y la luz a diario, y eso es algo que se debe arreglar de manera urgente. Ya le presentamos la preocupación a la gobernadora, porque el problema se agravó luego del paso de María, debido a que el sistema de agua potable trabaja con una planta eléctrica que se dañó y cuando se va la luz se va el agua para varios sectores”, puntualizó.

Finalmente, el alcalde de Río Grande aseguró que está gestionando varias reuniones con los líderes de las agencias correspondientes para presentar cada uno de los problemas e inquietudes que tiene el municipio con el fin de solucionarlos en la mayor prontitud.