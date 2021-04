Alcalde de Vieques detalla logros en primeros 100 días

José ‘Junito’ Corcino Acevedo, alcalde de Vieques. (Foto/Archivo)

VIEQUES – El alcalde de Vieques, José ‘Junito’ Corcino Acevedo, detalló este pasado jueves, en un emotivo mensaje frente a la Legislatura Municipal, sus logros durante los primeros 100 días de gestión pública en los que destacó la responsabilidad fiscal, la corrección de las finanzas, rehabilitación de infraestructura y la lucha contra el COVID-19.

“Nosotros, como Municipio, somos igual que todos los puertorriqueños, no podemos gastar más de lo que entra. Esa ha sido la piedra angular de nuestra política fiscal. Hoy, les informo que las finanzas del Municipio de Vieques están contabilizadas al centavo, sin las fantasías del pasado. Cuando llegamos en enero, nos sorprendió saber que sólo había en la cuenta de banco del Municipio un balance de apenas $182,556.96; esta cifra únicamente cubría la nómina de nuestros extraordinarios servidores públicos para la primera quincena de enero. No miramos atrás, no nos quedamos en la vieja política de achacar culpas; por el contrario, trabajamos para identificar avenidas que añadan recursos adicionales para suplir los gastos operacionales del Municipio hasta el 30 de junio, momento donde entra nuestro primer presupuesto operacional el cual adelanto que será uno totalmente balanceado y con partidas para hacer obra pública; sí, en Vieques vamos a construir”, comentó el alcalde de la isla municipio.

El alcalde de la llamada ‘Isla Nena’ dijo que en enero encontraron que alrededor de un 80 por ciento de la flota municipal estaba averiada.

“Con mucho ahínco, hemos logrado la rehabilitación completa de 35 unidades. El gran deterioro de los camiones de servicio por falta de mantenimiento en los pasados años impidió que el Municipio pudiera prestar los servicios básicos de manera eficiente, pero eso es el pasado, de las cinco unidades que heredamos fuera de servicio, ya tres están reparadas y trabajando para el pueblo”, sostuvo.

Por otra parte, el Municipio ha implementado un proyecto de distribución de agua potable en las comunidades que carecen de este vital servicio, tales como: Monte Carmelo, Quintas de Santa Elena, Verde Vieques y La Hueca. Además, se han movido tensores, metales y residuos de postes rotos de tránsito y se realizó la limpieza de la carretera estatal PR-200, desde el Sector el Gallito hasta el muelle de Rompeolas. Se reparó sistema eléctrico en el Parque Esteban Rosa y el campo de bateo, al igual que culminamos los trabajos de reparación de fotoceldas y faroles del Malecón en el barrio Esperanza.

“Como prometido, esta administración ha tenido la salud de nuestro pueblo como una prioridad, a esos fines coordinamos con el Departamento de Salud para que Vieques, conjunto con Culebra, se convirtieran en las primeras dos jurisdicciones en Puerto Rico en alcanzar la inmunidad de rebaño contra el COVID-19. En cuestión de semanas se administraron, de manera efectiva, sobre 7,000 dosis de vacuna contra el COVID-19. En total, unos 4,333 recibieron su vacuna. Luego, durante los días del 4 al 7 de abril, se administraron alrededor de 2,000 dosis adicionales”, destacó Corcino Acevedo.

Mientras que el gobierno central asignó la cantidad de un millón de dólares para el inicio de los trabajos de rehabilitación del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Susan Centeno al igual que el diseño de una nueva facilidad médico-hospitalaria de primer orden.

“Nuestra primera acción fue brindarle mantenimiento a los centros utilizados por la Policía Municipal. Removimos de las áreas verdes vehículos con desperfectos mecánicos, se actualizaron toda la documentación relacionada a los procedimientos policiales, así como los sistemas de base de datos, según la normas y procedimientos para registro de horas y renovamos los permisos de usos de todas las facilidades de la Policía Municipal. Toda esta inversión, que hacía años no se realizaba, logró resultados tangentes en días, no meses”, sentenció el alcalde.

En al área de creación de empleos, el Municipio logró- por primera vez en nuestra historia- suscribir un acuerdo colaborativo con el Instituto Socioeconómico Comunitario, Inc., bajo el Departamento de Recursos Humanos, para nombrar sobre 40 personas de la comunidad viequense. A esto se suma las 20 nuevas plazas de trabajo logradas a través del Consorcio del Noreste en las pasadas semanas.

A pesar de contar con unos recursos limitados, se comenzó con el reciclaje de cartón y hemos logrado impactar más de 30 comercios, tres escuelas e instituciones educativas, empresas como ABB, antes General Industrial de PR, y algunas dependencias municipales. Se han recolectado más de 18,380 libras de cartón, además de plástico y aluminio desde el inicio del año. En el mes de marzo, se realizó un viaje a la Isla Grande para trasladar unas 773 libras de aluminio para su disposición final.

“Amigo y amiga; viequenses todos; en 100 días juntos hemos logrado mucho…el camino es largo y habrá escollos, pero con una fe inquebrantable en que los mejores días de Vieques están adelante, superaremos todos los retos”, culminó diciendo.