SAN JUAN – El alcalde del municipio de Vieques, Víctor Emeric señaló el martes como uno de los responsables del problema del servicio de lanchas al ayudante de la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, José Vázquez.

“Esto no se va a resolver de un día para otro. Mientras no tengamos las suficientes embarcaciones para dar el servicio a ambas islas municipio, si no las conseguimos, no vamos para ningún lado”, dijo el alcalde a su salida de la reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Tanto Emeric, como el alcalde de Culebra, Iván Solís hablaron con la primera ejecutiva sobre el servicio de lanchas.

No obstante, el alcalde reconoció que a pesar de que en teoría hay 12 lanchas, por décadas no han funcionado todas a la vez y el servicio en tiempos pasados no presentaba los problemas de hoy día. Se pretende dar 40 viajes que no funcionan, en vez de intentar por 16 que tengan consistencia.

“Una de las cosas que estábamos hablando (era de) los itinerarios que todos los días cambian. Y a veces te hacen un itinerario y te lo cambian al momento y te cancelan el viaje al momento. Estuvimos hablando un funcionario de la ATM que hay muchas quejas de él que no está haciendo la labor como debe hacerla para que no pase”, sostuvo Emeric en referencia a José Vázquez, quien es el coordinador de viajes de la ATM.

“Para mí no funciona e inclusive para el alcalde de Culebra coincidimos en que tienen que haber unos ajustes y haber un cambio y nombrar a otra persona que sea más efectivo en la coordinación de los viajes”, expresó el alcalde.

Cuestionado sobre cuando llegó Vázquez a dirigir los itinerarios, contestó que Mara Pérez lo nombró alrededor del mes de junio.

“Y antes de Vázquez, ¿quién hacía ese trabajo?”, se le preguntó.

“Es que antes eso lo hacía el mismo director ejecutivo se encargaba de eso. Lo que pasa es que cuando llega Mara Pérez, acuérdate que ella dijo que necesitaba un ayudante. Yo no sé si sabe o no sabe, pero para mí debe haber un cambio en ese puesto”, contestó.

Emeric defendió la permanencia de la ruta corta a través de Ceiba e insistió en que se reunirá con Mara Pérez, porque ella tiene el puesto de directora ejecutiva.