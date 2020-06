Alcalde de Vieques pide máxima prudencia ante propuesta apertura al turismo

ISABEL SEGUNDA, VIEQUES – Ante la propuesta apertura de las actividades turísticas en la Isla Nena, el alcalde de Vieques Víctor Emeric Catarineau expresó no tener objeciones en que eventualmente se reabra el turismo en su municipio, “pero me parece que todo tiene su tiempo y espacio. No me parece nada de correcto que se reabra el turismo en plena temporada alta. Tenemos que dar más tiempo para monitorear como se sigue desarrollando esta pandemia”.

El también educador señaló que al día de hoy hay cero casos activos de Covid-19 en Vieques y que eso ha sido producto “de un esfuerzo conjunto de cuidarnos, incluyendo el aislamiento social. Parte de esto es que se ha evitado la entrada del turismo a Vieques hasta donde ha sido posible. Entre las medidas que hemos tomado, contando con la cooperación de líneas aéreas y la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), es reducir el número de pasajeros en los viajes”.

Emeric añadió que el control de embarcaciones incluso ha causado que en ocasiones que los propios viequenses no consigan espacio en las lanchas. “Teníamos dos alternativas: o viajamos aglomerados en las lanchas con personas procedentes de países de donde hay alto contagio empezando por Estados Unidos, o seguimos con la reducción de pasajeros provocando que los residentes no podamos ni montarnos en las lanchas debido a que estarían copadas o semicopadas por el turismo”.

El alcalde argumentó que la alternativa que han sugerido algunas personas de enviar el turismo en lanchas aparte, “es irreal, ya que al presente no contamos ni con las lanchas suficientes para el servicio regular. Además, los terminales en Vieques y Ceiba son sumamente pequeños lo que propiciaría el aglomeramiento y propagación del Covid-19. Entiendo que el desarrollo económico es importante pero estos momentos hay que hacer un balance y la salud de nuestro pueblo es primero”, finalizó Emeric Catarineau.