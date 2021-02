Alcaldesa buscará asumir vacunación de encamados en Loíza

Julia Nazario Fuentes, alcadesa de Loíza. (Foto/Suministrada)

LOÍZA – El gobierno de Puerto Rico proyecta alcanzar 178 hogares de ancianos para marzo durante esta fase de la vacunación. En concreto, serían 75 centros en el norte de la isla, 37 en el este, 36 en el sur y 30 en el oeste. Sin embargo, por los pasados días ha quedado evidenciado la mala organización, especialmente para los mayores de 65 años quienes no han podido encontrar un lugar para vacunarse contra el COVID-19. En enero pasado, el Departamento de Salud publicó un listado con los teléfonos y nombres de los centros de salud, farmacias y hospitales que vacunarán a los adultos mayores. Sin embargo, muchos de los números en la lista no funcionaban y otros centros todavía no tenían la vacuna.

Ante este escenario, la alcadesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, levantó su mano para ayudar con la vacunación en su municipio, específicamente con aquellos pacientes encamados.

“Ya nosotros tuvimos una comunicación con el general Reyes (Guardia Nacional). Yo solamente quiero a los encamados, esa población donde todavía no van a llegar y que muchos de estos están siendo cuidados por longevos que no tienen transportación ni Internet. Yo sé dónde están porque después de María tenemos un registro”, explicó la ejecutiva municipal al referirse que, luego del huracán María, en septiembre de 2017, visitaron a pacientes encamados para atenderlos y brindarles ayuda.

Incluso, Nazario Fuentes enfatizó que actualmente el municipio provee almuerzos de lunes a viernes a muchos de ellos, así como artículos de primera necesidad por la pandemia del COVID-19.

Para el proceso de vacunación, la alcaldesa hizo un llamado a enfermeros residentes en Loíza quienes ya están certificados.

“No quiero 300 vacunas, me las pueden dar semanalmente, ya sea diez o 20 vacunas; yo voy llegando donde las personas. Las primeras personas que murieron a causa de COVID-19 en Loíza fueron encamados, una dama y un caballero. No quiero que se quede ningún encamado sin vacunar en Loíza, yo me quiero ocupar”, puntualizó Nazario Fuentes en entrevista con Mega TV.

Actualmente, el Concilio de Salud Integral de Loíza está trabajando como centro de vacunación en ese municipio atendiento a los maestros y personal no docente del Departamento de Educación.