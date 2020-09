Alcaldesa de Canóvanas nombró comité asesor para el desarrollo del restablecimiento de manufactura en el municipio

CANÓVANAS – Ante la alta posibilidad que a nivel federal se apruebe que Puerto Rico sea “hub” o centro nacional para la producción de equipos médicos y fármacos, la alcaldesa del Municipio de Canóvanas, Lornna J. Soto Villanueva, nombró hoy un comité de planificación, desarrollo y para el establecimiento de la nueva manufactura en su municipio.

Así lo anunció hoy la alcaldesa Lornna Soto junto a Rodrick Miller, Principal Oficial Ejecutivo (CEO) de Invest Puerto Rico («InvestPR»), entidad que tienen la misión de atraer nuevos negocios y capital de inversión a la Isla. El Comité estará compuesto por el planificador municipal, Manuel Hidalgo; el economista Senior del Grupo estrategas inc., Roberto Orro; el médico, Dr. Carlos Mellado; Lcdo. Hans Mercado, asesor financiero; y el Administrador de Servicios de Salud y Hospitales, Lcdo. Ramón Alejandro Pabón y Miller.

Los funcionarios desarrollaron desde tempranas horas de la mañana un recorrido por la zona industrial y lotes de Canóvanas.

“En Canóvanas estamos trabajando a toda máquina para promover el desarrollo económico. Antes de la pandemia habíamos reducido de 14 por ciento a 6.7 por ciento el desempleo. Mi meta es llevar el desempleo a un 2 a 3 por ciento para los próximos dos años recuperados. Para lograrlo tenemos que trabajar a todo vapor con alternativas para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19. Por lo que esta medida da la Comisionada Residente es una excelente oportunidad de traer de vuelta esa actividad económica que depende hace meses de los mercados asiáticos.”

El Principal Ejecutivo de Invest Puerto Rico comentó “esta importante iniciativa del Municipio de Canóvanas está alineada al plan de desarrollo estratégico que Invest Puerto Rico está impulsando para acelerar la transformación económica de la Isla. Agradecemos la invitación de la Alcaldesa de Canóvanas a participar de este Comité para el desarrollo de nueva manufactura y trabajaremos de la mano para maximizar los esfuerzos mutuos dirigidos a traer más y mejores empleos en este sector que impacta positivamente nuestra economía. Puerto Rico cuenta con una fuente de talento de clase mundial, proveedores de servicio expertos en la industria, incentivos e instalaciones disponibles y listas para el inicio rápido de operaciones. Es una oportunidad perfecta para destacar el rol de nuestra Isla en asegurar la continuidad de la cadena de suministros nacional de importantes medicamentos y dispositivos”.

La Comisionada Residente vía video avaló la iniciativa de Lornna Soto y la clasificó “como pionera.” “Estoy convencida que Canóvanas tiene el potencial para atraer industrias farmacéuticas y fábricas de dispositivos médicos a nuestra zona industrial. Como lo hemos hecho con los nuevos almacenes Supermercados Econo, que con una inversión que supera los $90 millones se logró la construcción de su nuevo centro de distribución y servicios, el cual será inaugurado este año. Fuimos seleccionados por contar con la mejor oferta y lograr un decreto de exención contributiva municipal que dio paso a la construcción y establecimiento del nuevo almacén. Esto ya genera 400 empleos directos e indirectos en la etapa de construcción. A esto se le sumará los 600 empleos para el Centro de Distribución”, detalló Soto Villanueva, quien añadió ¨Contamos con las mejores ventajas competitivas y robusto perfil económico favorable para convertirnos en un buje farmacéutico de los Estados Unidos.”

Recientemente trascendió que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acordó la semana pasada abogar activamente para ampliar la presencia de la Isla en la cadena logística de fármacos y dispositivos médicos estadounidenses. La JSF fundamentó su decisión en un análisis del grupo Boston Consulting que estimó que la Isla podría allegar entre $1,500 millones y $4,000 millones si Puerto Rico ampliará su presencia en este sector económico. Boston Consulting recomendó que Puerto Rico abogue por legislación congresional o una política pública federal que se fundamente en la seguridad nacional para conferir incentivos o tratamientos especiales a regiones o áreas económicamente deprimidas. La firma sugirió que la necesidad de buscar alternativas a los efectos de la pandemia del COVID-19 ofrece la oportunidad de traer de vuelta esa actividad económica que depende hace meses de los mercados asiáticos.

La Alcaldesa de Canóvanas, dijo “Sin dudas, la recomendación de Boston Consulting representa un endoso a la propuesta de la comisionada residente Jenniffer González Colón para que se le ofrezcan incentivos a las empresas que instalen en regiones económicamente deprimidas de los Estados Unidos.”

La propuesta de González Colón ha recibido el apoyo de otros congresistas y funcionarios de la Casa Blanca para atraer la manufactura a la Isla. Tanto es así que en días recientes Peter Navarro (Assistant to the President and Director of the Office of Trade and Manufacturing Policy) aplaudida nuestro mercado en twitteando “China FIRED, Puerto Rico HIRED!-

“Yo le digo: “CHINA DESPEDIDO, CANÓVANAS, PR CONTRATADO!”, mencionó Soto al colocarse una gorra alusiva a su mensaje.

El proyecto de ley federal aseguraría la cadena nacional de suministros médicos y desarrollaría zonas de desventaja económica.

La U.S Food and Drug Administration (FDA) estimó -para el año 2019- que el 40% de los medicamentos terminados y el 80% de los ingredientes activos de los medicamentos se fabricaron en el extranjero, principalmente en China y en India. El 85% de los medicamentos en las reservas estratégicas de los Estados Unidos contienen algún ingrediente elaborado en China.