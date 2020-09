Alcaldesa de Loíza continúa campaña cibernética y exhorta a participación masiva en las elecciones

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, anunció la continuación de su campaña proselitista a la reelección de manera virtual, para cumplir con las disposiciones de la Orden Ejecutiva de la Gobernadora y proteger a la población del Covid-19. “Mañana sábado, 12 de septiembre a las 4:00 de la tarde vamos a hablar de todos los temas que los loiceños tengan a bien proponer. La página de Facebook Julia Nazario 2020 será el canal de comunicación para todos. Es importante que tengamos una participación masiva en las elecciones del martes, 4 de noviembre de 2020”.

Para todos los loiceños que requieran inscribirse para participar del proceso electoral, pueden pasar por la Junta de Inscripción Permanente (JIP), localizada en las facilidades del Centro de Servicios Municipales Carlos Escobar López, ubicado centro urbano (antigua escuela superior). Allí también se hacen transferencias, activaciones y solicitudes de voto adelantado y a domicilio. Hoy viernes se atiende hasta las 4:00. Este fin de semana también se atenderá público el sábado de 8:00 am a 5:30 pm y el domingo de 8:00 am a 4:00 pm. “La fecha límite para estos procesos es el lunes 14, no lo dejen para última hora. Mi llamado a todos esos nuevos electores que asistan, que ejerzan su derecho a votar”, añadió la alcaldesa.

Nazario Fuentes, quien aspira a un segundo mandato a la alcaldía de Loíza, ya había iniciado su campaña el pasado 29 de agosto con un novedoso concepto orientado a la participación de todos sus fanáticos mediante videos de endoso que se fueron publicando en las redes sociales. “Cada cual inventó su alboroto de endoso desde si casa o su carro y disfrutamos el inicio de la campaña. La verdad es que ni siquiera el Covid-19 puede contra la alegría y el buen humor de los loiceños. Vamos a hacer campaña, pero protegiéndonos todos. Sean creativos, siempre en el marco de la ley y en respeto a sus semejantes”, aseguró.

Tal como en las elecciones pasadas, el mensaje de campaña se resume en la promesa cumplida de generar un cambio en la administración municipal. “En el 2016 le hablé a los loiceños de un cambio y ese cambio se ve, tanto en la rehabilitación de las finanzas municipales, como el fomento del turismo, apoyo a la educación, deportes y nuestros valores culturales. Este ha sido un cuatrienio muy difícil, pero hemos sido bien efectivos en el trabajo comunitario y la generación de alianzas con entidades del gobierno local, federal y organizaciones sin fines de lucro”, añadió.