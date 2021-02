Alcaldesa de Naguabo busca crear conciencia sobre la limpieza comunitaria y el no arrojar basura

NAGUABO – La alcaldesa del municipio autónomo de Naguabo, Miraidaliz Rosario Pagán en unión a los legisladores municipales y directores de su municipio, realizaron el fin de semana una campaña de limpieza en la carretera PR 970 en dirección del Bo. Maizales al Bo. Duque.

“Aunque sabemos que este tipo de trabajo lo hacen por lo regular nuestros empleados del departamento de Obras Públicas Municipal, hemos salido a la calle para crear conciencia de que como naguabeños podemos poner nuestro granito de arena y contribuir para que nuestras calles estén limpias, es por eso que nos unimos a las brigadas de limpieza y trabajamos juntos para lograr nuestro objetivo”, dijo la alcaldesa.

En el Municipio Autónomo de Naguabo buscan crear alianzas comunitarias que ayuden en los impactos de limpieza que se encuentran en agenda.

“Se trata de unirnos, de hacer la diferencia y de recordar que, si no cuidamos nuestro pueblo de forma individual, es más difícil la unión de esfuerzos en este tipo de campañas, con iniciativas como estas exhortamos a los conciudadanos a crear conciencia y cuidar de nuestro pueblo; es importante no arrojar basura. Estamos muy agradecidos de todos los que dicen presente en apoyar la importancia que tiene cuidar el medio ambiente y mantener nuestras calles en perfecto orden. Recuerda que si tienes alguna situación en particular puedes comunicarte con la Oficina de Servicios y Gestión al Naguabeño al 787-874-3040 Ext. 453.”, añadió.

La alcaldesa destacó que su meta es continuar impactando comunidades, los cuerpos de agua y sus alrededores.

Para más información de las próximas campañas de limpieza pueden buscarnos a través de la red social Facebook y enterarse de todo lo que acontece en el Municipio Autónomo de Naguabo.