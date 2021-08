Alcaldesa de Naguabo solicita al DTOP atención y acción a las carreteras estatales

NAGUABO – La alcaldesa del Municipio Autónomo de Naguabo, Miraidaliz Rosario Pagán, tronó contra la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la ingeniera Eileen Vélez Vega, por incumplir con los acuerdos y compromisos establecidos, desde su primer encuentro el pasado 11 de mayo de 2021.

“En nuestro pueblo se necesita atención y acción por parte de DTOP; sinceramente, que las cosas no queden solo en promesas. En Naguabo, tenemos trece (13) carreteras estatales que son las siguientes; PR-3, PR-31, PR-191, PR-192, PR-924, PR-927, PR-950, PR-969, PR-970, PR-971, PR-972, PR-973 y PR-974, en donde cada una de ellas se encuentra en total abandono y esta agencia es la responsable de su mantenimiento desde las áreas verdes, el asfalto, los encintados y su rotulación. La secretaria de DTOP debe ser sincera y reconocer que los acuerdos que nos brindan a nosotros los alcaldes y alcaldesas no son suficientes para su total mantenimiento”, dijo Rosario Pagán.

La cantidad otorgada por DTOP al Municipio de Naguabo no es suficiente y han tenido que recurrir al presupuesto municipal para completar los trabajos que le competen al Estado.

“La secretaria de DTOP ha mencionado en diversas ocasiones que tiene un presupuesto de $25,000,0000 solo para el mantenimiento de las áreas verdes y da cierto coraje e impotencia que seamos los municipios los que tengamos que poner dinero, teniendo los recursos limitados para cuadrar las tareas, deberes y responsabilidades de estos”, recalcó la primera ejecutiva de Naguabo.

Al Municipio de Naguabo, le cuesta aproximadamente con la tarifa más económica, la cantidad de $760,896.00 al año, que se dividen en el mantenimiento mensual de desyerbo en las áreas verdes desde la orilla hasta seis pies (6’-0”) hacia adentro en las carreteras estatales. Al momento se le otorga la cantidad de $144,013.12. Dándole una mirada económica, si se divide $760,896.00 entre 12 meses representa la cantidad de $63,408.00 mensuales. El precio más económico en las propuestas presentadas por cinco compañías en cumplimiento con lo establecido por ley desde el inicio de la nueva administración de Naguabo.

“Desde que tomé la posición de alcaldesa hace siete meses me he encargado de trabajar mano a mano con nuestro capital humano para que nuestros empleados atiendan temas que le corresponden al estado. Es importante que tengan presente que de estos siete meses hace solamente un mes comenzamos con nuestro presupuesto. Para mí, como alcaldesa y administradora es de suma importancia siempre hacer un análisis cabal donde todo avance sin consecuencias a largo plazo. Siempre me enseñaron que uno estira los pies hasta donde llega la sábana; siendo siempre sensato”, expresó la alcaldesa.

La primera mandataria de Naguabo enfatizó que para el próximo mes estará atendiendo las carreteras estatales de su municipio y que utilizando el dinero de DTOP solo le alcanzará para tres meses con la cantidad de $144,013.12 otorgados por la agencia. Cabe destacar que el municipio completará la responsabilidad del Estado aportando el total de $11,289.38.

“No encuentro justo que tengamos que usar dinero que están dirigidos a temas municipales como, el pago del recogido de la basura doméstica, el poder tener mayor seguridad, el tener nuestra Plaza Pública y el Teatro, entre otras áreas remodeladas y si continuo, la lista es extensa. Un buen administrador siempre velará por lo suyo responsablemente y defenderá lo que es de su gente y para su gente. No es ecuánime el que tengamos que estar utilizando nuestro equipo pesado y el capital humano para atender responsabilidades del Estado y no aplazando las labores en su calle, urbanización, facilidades cercanas a su hogar o alguna solicitud que usted haya realizado en la Oficina de Servicio y Gestión al Naguabeño”, añadió la alcaldesa.

El municipio de Naguabo insistió en reclamar a la secretaria de DTOP que cumpla con su palabra y cumpla con los acuerdos que habían llegado para poder trabajar de forma responsable con todo lo que corresponde al estado. No tan solo en el mantenimiento de las áreas verdes, el desyerbo, sino también, en la iluminación donde aplica, y los deslizamientos o derrumbes, que durante su visita a nuestro municipio, la secretaria prometió incluyendo la visita de un geólogo para la evaluación de estos y aún nada.

“Los alcaldes siempre estamos en la primera línea de fuego y el pueblo siempre le reclama al alcalde, es por esto que llegó el momento de que los alcaldes le reclamamos al estado lo que les corresponde, siempre teniendo en cuenta que estamos dispuestos en brindarle apoyo, mi pueblo necesita que las agencias se hagan responsables de lo que les compete, porque nada se puede lograr si no se trabaja en equipo”, concluyó Rosario Pagán.